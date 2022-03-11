台南經發局節電抽好禮名單出爐 還能玩闖關大富翁

為鼓勵台南市民共同投入節電行動、養成日常節能好習慣，台南市經發局3月2日起至3月12日於家樂福安平店舉辦「對抗耗電獸·省POWER做富翁」節電抽好禮」活動，今(11)日由經發局副局長蕭富仁抽出頭獎Apple Watch以及聲寶微電腦DC立扇、奇美LED檯燈等26項好禮。同時3月11至12日兩天更舉辦「節電大富翁闖關遊戲」，只要參加就可領取精美小禮物，歡迎市民朋友一同來共襄盛舉。
記者林怡孜/台南報導
2022-03-11 13:25:58
台南經發局表示，3月11至12日2天舉辦「節電大富翁闖關遊戲」，不只有精美小禮物，也期望透過遊戲能讓市民輕鬆了解各項節能小知識，成為節電小尖兵、共同節約能源，經發局未來亦將持續辦理各項節能宣導活動及提供各項節能補助，共同為生活環境盡一份心力。
全球暖化與極端氣候是國際間十分關注的重大議題，台南除了致力發展綠色能源產業外，也積極推動各項節能減碳的政策及活動。節電已成為為日常生活中的一部分，民眾如選購家電用品，應優先考慮具有節能標章或能源效率標示1、2級之高能源效率商品，並養成隨手關燈及拔插頭等好習慣，為地球的下一世代打造一處美麗舒適的生活環境。
有關「對抗耗電獸·省POWER做富翁」節電抽好禮活動中獎名單後續將公告於「台南節電城」(https://www.tainan-saving.com/index#banner)及「節能低碳新生活-共創台南新榮耀」粉絲專頁(https://www.facebook.com/tainanenergysave/)，歡迎民眾可至官網查詢。