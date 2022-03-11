台南經發局節電抽好禮名單出爐 還能玩闖關大富翁

為鼓勵台南市民共同投入節電行動、養成日常節能好習慣，台南市經發局 3 月 2 日起至 3 月 12 日於家樂福安平店舉辦「對抗耗電獸·省 POWER 做富翁」節電抽好禮」活動，今 (11) 日由經發局副局長蕭富仁抽出頭獎 Apple Watch 以及聲寶微電腦 DC 立扇、奇美 LED 檯燈等 26 項好禮。同時 3 月 11 至 12 日兩天更舉辦「節電大富翁闖關遊戲」，只要參加就可領取精美小禮物，歡迎市民朋友一同來共襄盛舉。

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▲現場民眾躍躍欲試玩起闖關小遊戲，答對節能小知識就能換取精美禮品（圖／記者林怡孜攝，2022,03,11）

台南經發局表示， 3 月 11 至 12 日 2 天舉辦「節電大富翁闖關遊戲」，不只有精美小禮物，也期望透過遊戲能讓市民輕鬆了解各項節能小知識，成為節電小尖兵、共同節約能源，經發局未來亦將持續辦理各項節能宣導活動及提供各項節能補助，共同為生活環境盡一份心力。

全球暖化與極端氣候是國際間十分關注的重大議題，台南除了致力發展綠色能源產業外，也積極推動各項節能減碳的政策及活動。節電已成為為日常生活中的一部分，民眾如選購家電用品，應優先考慮具有節能標章或能源效率標示 1 、 2 級之高能源效率商品，並養成隨手關燈及拔插頭等好習慣，為地球的下一世代打造一處美麗舒適的生活環境。