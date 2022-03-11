「寵愛女人」精品展售25日登場 逾百精品包歡迎淘寶

自臉書社群起家的寵愛女人二手精品平台，將於25日起一連三天在台北市大院子舉辦實體精品展售活動，將有100多個精品包公開展售，包括 Hermes、柏金包、凱莉包、香奈兒、GUCCI、LV、Dior等品牌，還有精品服飾、精品翡翠珠寶等，全是女人心中最愛，品牌齊全，歡迎大家來淘寶。





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▲「寵愛女人」將於25日起一連三天在台北市大院子舉辦實體精品展售活動，將有100多個精品包公開展售。（圖／業者提供）

寵愛女人精品公司執行長陳滙敏表示，寵愛女人是目前台灣唯一兼具二手精品交易，且在二手產業界扮演精品公平交易監督角色的平台，其核心精神是希望為台灣建立一個公平、公正透明的交易平台，更是要延續國際品牌價值，精品之所以稱為精品，因為那是可以傳承且增值的。





陳滙敏說，時尚、精品、聚是這次活動的主旨，寵愛女人精品平台為落實生活美學及增加更真實體驗，邀請了多家二手社群中優質賣家及精品業者參展，有京辰精品、妹妹Boutique精品等，當天並提供線上直播拍賣，以及留日服裝設計大師吳博仁高級手工訂製服模特兒走秀，另有Death NYC 版畫展售、文創藝術品展售等。邀請大家親自來感受精品的美好，享受一場悠閒與豐富的生活美學之旅。





活動當天除了拍賣展售各類精品外，有二手精品包寄賣及買包需求的消費者，參展業者均樂意提供寄賣及收購服務，台灣區Entrupy 鑑定單位也在此提供服務。精品展售會將於3月25日起一連三天登場，地點在和平東路大院子（前海軍招待所）。









