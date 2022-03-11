終結最遙遠的距離 星馬3/14上調疫苗通道單日限制人數
新加坡與馬來西亞僅一峽之隔，從柔佛長堤（Johor-Singapore Causeway）搭客運往返兩岸不用30分鐘，卻因為疫情阻隔，兩岸交通反而成了最遙遠的距離。在疫情常態化之下，星馬兩國積極調整疫情措施，並達成協議，自14日起放寬柔佛長堤每日單向通勤上限人次，盼在陸路「疫苗接種者旅行通道」（Vaccinated Travel Lane，VTL）機制下，讓兩國人民交流能回到往昔的緊密程度。
記者李澍/綜合報導
2022-03-11 14:43:57
根據《海峽時報》報導，馬來西亞交通部宣布，單日單向自柔佛長堤通勤往返新加坡的人數，將自2160人上調至3420人，調幅將近60%。 屆時已經完整接種疫苗的民眾，往返新加坡將不再接受隔離或是其他防疫措施。新加坡貿易暨工業部也證實了這項消息。
馬來西亞交通部進一步指出，目前兩家指定承包陸路「疫苗接種者旅行通道」載客服務的客運公司是Transtar Travel跟Causeway Link，兩家公司將從11日起開始販賣車票，為下週一（14日）鬆綁後的人流做準備。
新加坡貿易暨工業部發言人表示，星馬擴大「疫苗接種者旅行通道」的範圍，目的是要提升兩國民眾通勤的自由度；14日起，從陸路往返兩國的人次將會增加，3420人次的流量換算下來，大約等於76台客運的運量，為了滿足載客需求，客運業者自11起會開始加售車票。他進一步強調，一切的開放措施都是在安全且漸進的方式下進行，以考量全球及兩國民眾健康的前提，擴大陸路的「疫苗接種者旅行通道」，後續也會滾動式檢討邊境管制措施，。
馬國交通部也指示，藉由陸路方式通勤的乘客仍要遵守基本的防疫規定，像是出發前與抵達後的檢測，相信兩國的陸路「疫苗接種者旅行通道」能確保往返民眾的健康與安全；未來「疫苗接種者旅行通道」的任何進展在公布之前，兩國都會個別檢討實行成效。