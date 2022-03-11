印尼默拉皮火山噴發！253人逃往避難所

《四方報》報導，印尼當局表示，默拉皮火山在10日出熱火山雲，將天空染成火紅，熔岩從山坡流下，迫使253人逃離家園。印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）說，世界上最活躍之一的默拉皮火山（Mount Merapi）在9日晚間多次爆發，噴出的氣體、火山灰和岩石順著山坡而下，超過5公里。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-11 15:33:00
穆哈里發表聲明說：「由於熱火山雲和火山灰傾瀉而下，有253人逃往避難所。」他說，當局針對熔岩和空氣中的火山物質發出了警告，居民得知須避開默拉皮火山口周圍半徑7公里區域。
在人口稠密的爪哇島部分地區，熱火山雲和煙霧遮蔽了天空，其位置鄰近印尼文化首都日惹（Yogyakarta）。默拉皮火山恢復活動後，目前已進入2020年11月以來的次高警戒狀態。默拉皮火山上一次嚴重爆發是在2010年，造成300多人死亡，並迫使周圍地區約28萬居民撤離。
根據印尼觀光局，默拉皮火山占住爪哇島的中心，雖然它頻繁爆發，但它對爪哇人和國王的生活是非常重要的。默拉皮火山爆發出熔岩、火山灰和礦物質，對周圍地土壤這些物質提供養分，讓這地區成為世界上最肥沃的地區，因此也是人口密度最大的地方。