竹縣勝利國中工程進度超前 預計111學年度招收20班新生
新竹縣政府表示，縣長楊文科積極新建校舍，解決學子就學需求，縣府投入11億4千餘萬元，在國際AI智慧園區籌畫佔地約2.7公頃的勝利國中。今(11)日楊縣長偕教育局、工務處到校視察工程進度，一期校舍預計今年8月竣工，將在111學年度招收一年級新生20班約600人，明年10月底全面竣工，預計共招收1868位學生。
記者蔡孟尚/綜合報導
2022-03-11 14:26:51
楊文科表示，勝利國中目前一期工程進度已達到55%，施工進度超前，每週工務處也召開工程會議，督導施工品質及執行進度，期許在眾人努力下，工程如期如質完工，今年9月新學年開心迎接新生，並逐年招收至全校63班(含附設幼兒園2班、學前特教班1班)，預計共招收1868位學生。
未來學校課程將結合AI、科技、人文、國際化創新等面向，透過素養導向的教與學，讓學子建構全球宏觀視野。
楊文科說，他上任以來重新劃分竹北學區，在行政院與國教署經費支持下，規劃勝利國中、嘉豐國小新設校新建工程，辦理文中二及文小三新設校，以及六家高中老舊校舍拆建、湖口高中遷校、成功國中校舍增建等案，提供學子就近入學環境。
現場由姜樂靜建築師事務所團隊及華盛營造工程團隊介紹校舍設計與進度，並由楊縣長為建築外觀牆面選定湖水綠作為主軸，並以白色調搭配。
建築師姜樂靜事務所表示，勝利國中整體空間規劃採用「流動型」，校園設計延續地景都市主義，以開放空間重新思考都市空間的構成，將校園視為都市地景的局部，透過量體形態的曲折與有機聯繫，充分融合周邊地貌，形塑校園生活成為動靜交會的場所。
同時因應綠能環保，建築外殼採用節能、垂直遮陽板設置、水平遮陽、落地窗、綠建材，達到友善環境的願景。