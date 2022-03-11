新北確診者感染源待釐清！匡列百餘人　7處足跡曝光

中央流行疫情指揮中心今（11）日表示，國內新增7例本土個案，其中有3例為橫跨雙北市的家庭群聚，感染源不明，新北市衛生局啟動疫調，匡列104人、居家隔離31人，並在稍早公布其案21260、案21295的公共場所足跡，到過汐止區、中和區共7處。
編輯中心／綜合報導
2022-03-11 14:58:06
新北市衛生局表示，這起家庭群聚的指標個案為40多歲男性（案21260），居住在中和區，已接種2劑疫苗，他在3/9出現喉嚨不舒服、肌肉痠痛症狀因而使用家用快篩試劑陽性，並前往醫院採檢PCR陽性，Ct值14.4，兩名非同住家人也在匡列後採檢陽性確診，分列案號21295、21296，居住地為台北市。
新北市衛生局公布案21260、案21295在新北市公共場所7處足跡，時間為3/5至3/9，到過家樂福、全家便利商店、親子樂園等地。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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