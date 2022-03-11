新北＋1　衛生局公布染疫足跡　集中在這2區

中央公布今（11）日新增7例本土個案中，其中1例新增個案居住在新北市，但感染源待釐清；新北市政府衛生局長陳潤秋表示，該案匡列104人、居家隔離31人，均已安排採檢，其中2名居住台北市的家人PCR陽性，97人為陰性，5人檢驗中。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-11 15:16:45
陳潤秋指出，案21260（男性，40多歲）居住中和區，已接種2劑疫苗，疫調自述因為出入人多的公共場所有疑慮，3月6日使用家用的快篩試劑檢測呈現陰性，3月9日出現喉嚨不舒服、肌肉痠痛症狀，再次使用家用快篩試劑檢測呈現陽性，通報前往醫院採檢PCR陽性，Ct值14.4，目前已收治專責病房隔離治療；此外，2名（案21295、案21296）居住台北市的家人，PCR為陽性。
衛生局也公布案21260、案21295新北市的公共場所足跡，包括汐止區定食8遠雄汐科店、家樂福汐科店、快樂小熊親子樂園遠雄汐科店、台灣企銀汐止分行、新台五路一段的韓味堂、汐止遠東科技中心郵政代辦所，及中和區建八路的全家便利商店中和健新店。
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