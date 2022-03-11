高捷首宗聯開案動工 Ｏ4站蓋23層商辦 市府可收近28億
「高雄市大眾捷運系統橘線O4站土地開發案」今（11）日上午舉行開工動土典禮，高市副市長林欽榮、麗寶集團董事長吳寶田共同主持動土，並與與會貴賓一同執鏟祈求工程順利。
記者蔡佳宏／高雄報導
2022-03-11 20:18:39
本案是首件高雄捷運聯合開發案，也是高捷通車後第一次結合捷運場站共構開發的土地標的，基地位於前金區舊高雄市議會O4站2號出入口，將開發A級辦公產品及新創交流中心，也是後疫情時代大家更重視的智慧化且健康永續辦公環境，預計興建地下4層、地上23層高層建物，總樓地板面積約16,155坪、投資金額約32.81億元，建物總銷達61億元，預估可替市府創造約27.88億元收入，除未來挹注高雄捷運建設外，相信在名軒開發團隊與市府的通力合作下，創造全高雄市第一個地標型健康、智慧、永續的捷運共構商辦大樓，滿足高雄市核心地區辦公空間需求，帶動鄰近地區都市發展契機，預計民國114年可完工啟用。
副市長林欽榮致詞時表示捷運四線齊發，正努力整合捷運出口周邊土地，辦理聯合開發是符合TOD都市發展趨勢的政策工具，兼顧市府財政收益、地方發展需求、不動產市場供給，以及適度發揮地方建設的公益性，其理念即是【合建分坪、利潤共享】，投資人、地主、主管機關三方合作開發，依貢獻成本比例分配開發建物，推動捷運聯開案的同時，除了希望投資人有利可圖外，政府也能夠有穩定的收入，同時創造都市TOD發展綜效。
捷運局長吳義隆表示為增加財源，減少財政負擔，捷運局設置「捷運聯合開發專案辦公室」，配合捷運建設推動，專人專線、專門網頁與私地主、投資人交流。專案辦公室網頁設立於捷運局官網下，有本市聯合開發訂定相關法規、聯合開發QA等等相關資訊供大眾參考，並架設專線((07)331-4548)及提供視訊、面談、拜會等多元方式，與民眾、投資人做最直接的交流。
林欽榮指出，捷運局已盤點出了本市具有開發潛力的土地，除了今日橘線O4站土地開發案動工典禮外，將舉辦高雄捷運橘線O10/黃線Y18衛武營站土地開發案招商說明會，未來還會陸續釋出捷運岡山RK1基地、O13大東站及O9技擊館站等市區精華土地，此外配合捷運黃線、岡山路竹、小港林園等路網及營運中的紅橘線與輕軌，周邊土地也會同步辦理開發招商，將帶動高雄捷運周邊與高雄整體經濟發展，未來高雄市的前景無可限量，也歡迎投資人踴躍參與投資。