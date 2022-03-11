宮廟旅遊團感染增加　台南今增4例

宮廟旅遊團衍生的個案再增加，今（11）日台南新增四例，中央流行疫情指揮中心指出，案21261在3月5日曾經跟21083參加同一活動，3月8日出現症狀，昨日篩檢確診，CT值17.6，另案21297是21261的親密友人，也有一同參加3月5日的活動，CT值是18.7；至於案21262、21263則是一對夫妻，曾與案20973在社區有過接觸，在篩檢站快篩陽性後確診，CT值分別為16.3和18.3。
記者鄭婷襄／台南報導
2022-03-11 15:52:33
衛生局長許以霖指出，台南這一波從案20912傳染出來的鹽水家族群聚案，與新北設計師19665基因定序相同；案21261為白河30多歲女性，已經接種過3劑疫苗，至於案21297則為21261的男友，是住新營區的30多歲男性，未接種過疫苗，因女友21261確診，隨即匡列採檢，在今天發現陽性確診，兩人都有東山區玉米迷宮食樂趣的足跡，足跡與案21083重疊，正在等待基因定序中，不排除因此感染。
至於案21262為鹽水區70多歲的女性，接種過一劑疫苗，與案20912、20973、20974、20995居住在同一里，而且天都會跟20974一起倒垃圾、交談，快篩陽性後進行PCR篩檢確診，而她的先生案21263，鹽水區70多歲的男性，接種過一劑疫苗，一樣是因為社區快篩後發現確診，夫妻倆接觸史明確；台南市政府也在鹽水區和白河區增設篩檢站，請市民一定要出來做篩檢。
台南市長黃偉哲說，希望該篩檢的出來篩檢，該打疫苗的就出來打疫苗，今天就有確診者是因為到了篩檢站篩檢後找到的，所以趕快篩檢很重要，趕快打疫苗，不管是第二劑或是追加劑，拜託各位趕快來做施打疫苗跟篩檢，Omicron都很快就發病，希望能在初期就找到，避免再接觸更多的人，或傳給更多人，篩檢站也會持續擴大篩檢。