鼓勵學生勇於追夢　新北成立全國唯一技職奪金青年團

新北市政府今（11）日成立全國唯一的技藝（能）競賽奪金青年團，新北市長侯友宜表示，期盼透過成立青年團，讓寶貴競賽經驗得以傳承，鼓勵更多學生加入技職，帶動新北技職教育發展。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-11 16:24:12
侯友宜指出，新北教育首重適性教育及品德教育，今日特別成立新北技職奪金青年團，希望透過歷年選手的競賽經驗分享，讓學生找到人生方向，提升技藝能力；新北市選手於110學年度全國高級中等學校技藝競賽中獲得42座金手獎，其中9名勇奪金手第一名為全國之冠，市府也發放獎金作為鼓勵，期盼選手持續精進，朝國際技能競賽前進與世界接軌。
侯友宜也於「金手凱旋、技職首選」座談會中，聆聽學生暢談未來夢想，並以自身經驗鼓勵學生勇於追夢；新北高工模具科黃建宏同學分享，從小最愛動手做東西、拼裝樂高積木，看到機器就像看到新玩具，也懷抱著「模具是工業之母」的想法及「做出一台車」，初衷進入模具科就讀，感謝學校師長提供充足資源，讓自己朝夢想邁進。
教育局技職教育科長江彥廷說，「新北技職奪金青年團」集合歷年國際技能競賽選手及金手，市長也一一頒發聘書給畢業於新北高工塗家和等7名國際技能競賽獲獎選手，及葉家均等3名第46屆國際技能競賽正取選手，聘請他們擔任菁英團員；期盼帶領種子團員進入國中母校及校園舉辦系列的講座，分享與傳承寶貴競賽的經驗，打造新北奪金最強戰隊。