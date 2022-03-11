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北市確診+2為新北確診匡列隔離對象　足跡多遍佈內湖區

▲台北市衛生局11日公布新北確診案例與台北2例新增確診案例的相關足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局11日公布新北確診案例與台北2例新增確診案例的相關足跡。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-03-11 16:23:50

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸趨緩，不過台北市今（11）日確診數+2，為新北市本土確診案例案21260的匡列隔離者，疑似就是遭該案所傳染。台北市政府衛生局今日下午召開防疫記者會，公布3個確診案例於台北市的相關足跡，多數為內湖地區相關地點，目前皆已完成清消。

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衛生局方面表示，新北市本土案21260於3月9日因喉嚨痛、發燒、全身倦怠身體不適至醫院採檢，10日PCR陽性確診，Ct值14.4，匡列居家隔離對象2人係均居住於臺北市內湖區，11日居隔前PCR均為陽性，係案21295及21296分別為40多歲女性，Ct值23.09及未滿10歲男童，Ct值20.44，臺北市衛生局已匡列密切接觸者7人居家隔離，並擴大採檢17人，結果尚在檢驗中。

至於三人的足跡部分，衛生局方面表示，新北市案21260及臺北市案21295及21296於3月5至9日於臺北市之公共場域共同足跡包括：7-ELEVEN瓏山林門市、畝畝園餐廳、麥當勞台北康寧店得來速、內湖樂活公園，相關足跡皆已完成環境清消。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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