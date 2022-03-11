《語意錯誤》結局一播完「男主角被國軍帶走」 觀眾哭了
南韓熱門BL劇《語意錯誤》昨（10日）播出完結篇，朴宰燦跟張宰英朴栖含正式交往，句句撩人台詞引爆討論，電視劇的成功讓製作方與演員都始料未及，而完結篇當天，正是主演之一朴栖含入伍服兵役的日子，大批粉絲哀鴻遍野，除了敲碗他退伍後續拍第二季或特別篇，有人甚至開玩笑說，願意代替他去當兵。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-11 17:00:00
《語意錯誤》最後2集金句包含「碰了我嘴唇兩次就要負責啊」、「真的搞不清楚的話，就來兩週的體驗版吧，學長是什麼串流影音平台嗎？、「怎麼，你怕自己會想長期訂閱？」、「你說過，不是我就不行，一定要是我才可以」、「既然是你喜歡的事，我們就努力做吧」、「跟我談戀愛吧，不要體驗版，來談一場真正的戀愛吧」等。
朴栖含因出演《語意錯誤》，使他的IG追蹤數從17萬直接翻倍到現在的36.7萬，受邀拍攝的雜誌銷售一空，創下雜誌社成立27年來空前的銷量。本來無經紀約的他，就算即將入伍仍被「NPIO Ent.」簽下，受歡迎的程度可見一斑。
朴栖含曾是韓團KNK成員，出道以來成績普普，去年9月退團，《語意錯誤》是他演藝生涯第一個高峰，朴栖含感性透露一路以來的心路歷程，「剛開始參與這部戲的時候真的非常擔憂恐懼，收到這麼多關愛真的像是一場夢一樣。未來會更努力進步，謝謝各位能讓我以角色的身分存在，謝謝大家喜歡《語意錯誤》。」《語意錯誤》全劇8集可至GagaOOLala上架。