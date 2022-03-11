中市勞工局廣發武林帖 號召職人新秀競逐技藝傳承創意

為促進青年就業並推廣技職行業，台中市勞工局將舉辦職人傳承新秀選拔活動，即日起至3月21日以職人與新秀2人1組團體報名，獲評為各職類優勝者，將頒贈給職人獎金2萬元、新秀1萬元外。另提供每項作品設計、繪圖費及材料費，廣邀全國8項職類職人暨新秀組團參賽，展現技藝傳承與創意。





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勞工局長張大春表示，去年職人傳承新秀選拔活動，跳脫以往實作競賽框架，強調技術傳承並展現公益價值，其中漆作裝潢職類獲獎師徒檔最為吸睛，職人張國揚有23年的漆作經驗，帶領29歲新秀吳靖婷，合力完成中市陽明市政大樓1樓中庭愛伊屋咖啡廳牆面的漆作裝潢作品「色彩美學，犇向幸福」，打造實用咖啡廳牆面佈告欄，讓公共空間亮麗煥新。





另外，藝術砌築職類與太平區公所合作，在太平區八德公園塑造砌築作品「薪火相傳」花台的打卡新亮點，作品融入蜜蜂及花卉意象的設計巧思，結合在地特色，獲得居民肯定與喜愛，將活動效益最大化。





獲選職人張國揚表示，一般認為油漆師傅工作粗重，多為男性，但今年29歲的新秀吳靖婷卻顛覆傳統，爸爸從事油漆工作，她從小耳濡目染，目前擔任國立員林農工建築科教師，除了學習油漆裝潢實務技術外，更期待將傳統漆作師傅地位提高至匠師，並將所學傳承給學生。





勞工局說明，選拔職類包含藝術砌築、漆作裝潢、家具木工、鐵工銲接(含板金)、漆器工藝、木雕、餐飲(含中西餐烹調、烘焙、糕餅)、製茶等8項職類，提案作品主題以台中人文地景藝術為主，每組以2項作品提案為上限。報名簡章請至勞工局網站下載( http://www.labor.taichung.gov.tw/ )公告訊息/職人傳承新秀選拔，活動詳細資訊可電洽04-22289111分機35612呂小姐。



