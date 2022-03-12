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今日來講股／俄烏戰若拖久　台灣最快下半年看到明顯影響

▲俄烏戰事持續升溫，影響國際能源與糧食價格飆漲，分析師指出影響國內民生消費品高漲是必然的。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）
▲俄烏戰事持續升溫，影響國際能源與糧食價格飆漲，分析師指出影響國內民生消費品高漲是必然的。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-03-12 20:30:00

俄烏戰事持續升溫，外界憂心變成打延長戰。尤其美國日前宣示要禁止進口俄羅斯的石油與天然氣，隨後英國也跟進，戰事使全球股市震盪，也帶動國際能源與原物料價格的推升。分析師指出，國際原油價格上漲帶動企業成本增加，使下游零售消費價格也跟著飆升，因此國內日常生活消費品通通漲聲響起。且不只能源價格上揚，若戰事延長，俄羅斯禁止化學肥料輸出來反制西方，那麼糧食作物價格也會跟著走高，屆時用的吃的通通漲，人民只能對荷包大縮水無奈了。

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針對俄烏戰事推升國際能源與原物料價格，對國內民眾有何影響？分析師翁偉捷表示，最主要還是一般日常生活消費品的高漲，「這是一定的」！他指出，光是近來國際油價上漲就會帶動國內汽柴油價格往上調升，雖說台灣會有相當程度的控管，但國際原物料還是會適度去反映整個報價，而國際油價上漲的背後，也代表許多企業生產成品的成本跟著推升，於是下游相關零售銷售價格就會往上調，對國內民眾荷包是一大傷害。

也因此，翁偉捷指出，國際油價在上漲的過程中，許多民生消費必需品的價格上漲是自然的現象。另外，原物料鋼鐵的部分，過去這兩年台商回流非常多，也帶動國內房地產價格，其中包含工業用地與民生住宅，其實都陸陸續續在興建，而興建過程中鋼材的價格至關重要。

然而近來，俄國遭制裁使俄鎳無法進行交割，導致中國大陸青山集團無法交割現貨，市場傳出國際礦業巨頭嘉能可趁機抬升鎳價，軋空青山集團，使鎳價瞬間飆上1噸10萬美元（約新台幣283萬元）新天價，被外界稱為「妖鎳」，所幸倫敦交易所宣布暫停鎳交易，最主要就是平穩物價。翁偉捷說，目前鎳價已在高檔，帶動了房地產鋼材相關價格，讓企業廠房成本上漲，現階段企業主壓力其實不難想像。

翁偉捷表示，美國跟俄羅斯之間的衝突跟制裁，不是只有在原油，也包含糧食價格！在過去這幾個禮拜，糧食價格出現瘋狂的噴出，小麥報價是連續幾天的漲停板作收，這是因為烏克蘭跟俄羅斯輸出大宗之一有化學肥料，一旦禁止化學肥料的輸出，對很多糧食作物就會產生影響，再加上本來極端氣候糧食價格就在上漲，化學肥料的禁止輸出，只會讓這情況雪上加霜，當然今年缺糧的狀況就會明顯加劇。

翁偉捷指出，另外，美國2月消費者物價指數（CPI）比去（2021）年同期飆升近8%，如果烏俄之間的衝突沒有辦法在短期間落幕，那麼能源價格、糧食價格將居高不下，並直接影響歐盟，嚴重時造成歐洲人民不是冷死就是餓死，強調俄烏戰事的影響性會擴散到全世界的任何一個角落，只是說是直接或是間接的影響。

翁偉捷表示，像美國現在收入很明顯出現入不敷出的現象，人民工資所得越來越無法支應現在日常生活所需，至於台灣目前還是間接影響，如日常生活消費品漲價，有些民眾感受或許沒有太深，但如果戰事拖久了，在經濟制裁與互相角力之下，難保不會像歐美人民這樣，情況若不樂觀的話，最快可能今年下半年就會看到較深的影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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