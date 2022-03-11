大彎北段代金爭議 柯文哲：政治對立不應犧牲民眾權益
針對內政部營建署提出的大彎北段代金問題，讓爭訟已久的大彎北段一案再度浮上檯面。營建署批評北市府針對大彎北段代金，每坪僅收5萬元過低，不符合社會公義。對此台北市長柯文哲今（11）日下午受訪時再度反嗆內政部「如果有意見不該拖兩年才說」，並強調在政治上可能會有互相對立，但不能因為對立而犧牲掉民眾的權益。
記者丁上程／台北報導
2022-03-11 17:05:12
「大彎北段」指的是台北市大直明水路、敬業路一帶，土地多規劃為商業區、娛樂區，但有投機建商將商業區蓋為住宅，並以低於市價的價格吸引民眾購買，不過依法不得作為住宅使用。此爭議多年未解。北市府在歷經多次會議以及協商後，初步拍板只要當地民眾繳納代金，就可以就地合法化。不過針對北市府定調代金為「一坪5萬元」，營建署昨日下午發表聲明，表示遠低於市價不符合社會公義，引發各界討論。
對此柯文哲今日下午受訪時，表示2019年北市府就將大彎北段的解決方案送到內政部。「凡事口說無憑，如果你真的有意見，應該要寫在公文裡雙方溝通，而不是延宕2年後才說代金太便宜。」柯文哲氣憤表示，如果內政部認為代金太便宜，應該要明講並且雙方相互溝通，「不然你公文拿出來，到底跟誰說過代金太便宜？作為政府不可以口說無憑。」
柯文哲直言，自己過去在擔任醫生時，病人送入加護病房，即使傷得再重還是會進行治療。「大巨蛋、大彎北段，難道是我造成的嗎？」柯文哲直言，自己的態度是這樣，前朝留下來的，現在就做出改變，試著把問題解決。
「我也明著講，我當台北市長，有任何局處去卡過王世堅的案子嗎？」柯文哲說，態度應該要抱持著「雖然政治上有對立，但不能犧牲人民的權益。」