週末晴朗適合出門走走！留意西半部溫近15度 下週四變天
今（11）日全台各地晴朗炎熱，高雄已經出現攝氏31.7度高溫，台北市高溫也來到攝氏27.4度，回暖相當明顯。至於週末的天氣狀況如何？中央氣象局指出，週末（3/12~3/13）全台各地依舊維持多雲到晴的穩定天氣，白天西半部地區高溫都可達攝氏29到31度，東部地區高溫約攝氏25度左右，相當適合外出活動，不過要提醒受到輻射冷卻效應影響，西半部地區日夜溫差非常明顯，早晚溫差可達攝氏13到15度，提醒早出晚歸的民眾務必要做好保暖準備。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-11 18:00:00
氣象局預報員黃恩鴻指出，這波穩定天氣大約可持續到下週四（3/17）白天，下週一、週二（3/14~3/15）雖有微弱鋒面掠過北部海面，但影響並不明顯，僅東半部地區及北部山區雲量稍多偶有局部短暫雨，其他地區還是維持多雲到晴，持續留意日夜溫差較大。
比較明顯的天氣變化將落在下週四深夜。黃恩鴻說，下週四入夜後到深夜有一道鋒面逐漸接近，下週五（3/18）整天鋒面通過，迎風面的北部及東半部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，中部山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，各地高溫略降約攝氏3到4度。不過這道鋒面快速通過之後，天氣又會恢復穩定，影響時間不會太久。
黃恩鴻提醒，明天至下週四這段期間，白天金門及馬祖易有局部濃霧或低雲影響能見度，夜間及清晨台灣西半部地區也有局部霧或低雲，提醒民眾留意。