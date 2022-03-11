《華燈3》慘遭林心如掐胸　吳慷仁「寶寶嗲音」破功

Netflix、百聿數碼的懸疑影集《華燈初上》將於3月18日上架，今（11）日搶先釋出幕後特輯SUGAR篇，一解大眾對第三部的好奇，由吳慷仁詮釋愛扮女裝的媽媽桑「寶寶」，在條通創業開了「SUGAR」要與「光」 比拼 ，兩家店因故在條通街上大打出手，林心如對吳慷仁用力抓胸、互扯頭髮，劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、江宜蓉也上前幫忙，與SUGAR的小姐拉扯、打成一團。吳慷仁的「真胸」也被入戲的林心如狠狠掐住，林心如開玩笑說：「現場宛如妖怪在打架，媽媽桑與小姐們實在都太敬業了。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-11 18:02:24
吳慷仁飾演的媽媽桑「寶寶」，角色的嬌媚形象深植人心，他的服裝、造型、化妝驚豔全場，甚至讓劇中跳槽到他店裡的小姐郭雪芙都自嘲：「我妝感整個都輸了。」吳慷仁表示：「是難得遇見的角色，人設很有趣，『SUGAR』的營業服務項目跟『光』比較不同，可以有一些跳躍式的演繹。」觀眾也相當期待Rose mama與寶寶在第三部將如何繼續交手。
吳慷仁在花絮穿戴「寶寶」的造型，難得用本人真音說話：「我們店走年輕大膽風格，因為老闆娘就是這樣的一個人，小姐的素質比『光』還要好。」林心如透露SUGAR的創作原型，「一開始編劇杜政哲要寫一個對門酒店的競爭對手，但我想如果只是這樣子滿無聊的，田野調查時有去條通知名第三性公關的店，就把這個資訊分享給他參考看看，也許會給觀眾一個耳目一新的感覺。」