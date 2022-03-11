FOMC會議成影響因素　法人有信心：台經濟硬底子

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PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，本週包括台股在內的全球股市，皆受到俄烏戰爭訊息牽動，呈現大幅波動，整體而言，只要美股跌勢能暫緩，都有助於台股維持類股輪動，另外，下週市場聚焦FOMC會議結果，目前市場預期聯準會本月升息幅度應以一碼為主，只要本次升息步調不出乎市場預期，對於提振近期多頭氣勢都有所助益。
針對戰爭對股市的影響，葉獻文表示，目前俄烏戰爭持續傳出兩國有意談判，只要戰爭時間不要拖延太久，避免發生能源價格大幅上漲使得通膨惡化，或是金融制裁導致對全球經濟產生負面影響，戰爭對台股的反應多屬短期，預期當戰事和緩後，台股、美股等金融市場將逐步回歸基本面。另外，市場已逐漸預期戰事停火後，原物料價格要回落至開戰前水準的可能性較低，投資人宜觀察戰爭停止後，國際能源價格的回檔幅度、速度，以及對全球通膨的走勢。
至於升息的經濟換檔，葉獻文說明，從歷史數據分析，台股歷次在美國開啟升息循環前都會有拉回走勢，不過正式升息後即出現反轉漲勢，且漲幅往往能加速成長，帶動指數突破升息前的高點，雖然本次除了升息干擾，還有地緣政治攪局，目前加權指數仍未收復開戰以來的跌幅，預期當戰爭干擾塵埃落定後，台股有望加速展開彈升走勢。
葉獻文認為，台股企業獲利良好，包括2月營收改寫史上2月最佳，且總營收超過3兆元，主計總處也上修今年經濟成長率，由4.15%上調至4.42%，海關出口、民間投資等項目也獲得大幅上調，顯見台灣整體經濟具有硬底子，企業獲利也具有成長動能，建議投資人在波動期間逢低布局具業績能見度的績優個股，或是透過長期績效穩健的台股基金，參與台股升息後的揚升行情。