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FOMC會議成影響因素　法人有信心：台經濟硬底子

▲法人指出，下週（3/14當週）市場聚焦FOMC會議結果，只要升息步調不出市場預期，對提振近期多頭氣勢有所助益。（圖／NOWnews資料照片）
▲法人指出，下週（3/14當週）市場聚焦FOMC會議結果，只要升息步調不出市場預期，對提振近期多頭氣勢有所助益。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-03-11 18:20:05

俄烏戰爭進度持續影響台股投資信心，並牽動指數走勢，由於俄烏談判膠著，導致週四美股回檔，今（11）日週五台股再度出現拉回，指數下跌168.46點，跌幅0.97%，收在17264.74點，台股週線收黑，全週重挫471.78點，週跌幅2.66%。法人指出，下週市場聚焦FOMC會議結果，只要升息步調不出市場預期，對提振近期多頭氣勢有所助益，且台股企業獲利良好，顯見台灣整體經濟具有硬底子，建議投資人在波動期間可逢低布局。

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三大法人動向方面，在國際局勢緊張影響下，外資持續自台股提款，本週賣超台股1809.29億元，自營商也站在賣方撤出263.67億元，僅有投信法人對台股不離不棄，本週持續加碼181.7億元，累計連續買超台股天數達28天，期間買超金額累積達783.41億元；若從週買超金額來看，投信法人連續8週力挺台股，相較之下，外資已連4週撤出台股，且本週賣超金額再度改寫外資在台股的單週賣超之最。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，本週包括台股在內的全球股市，皆受到俄烏戰爭訊息牽動，呈現大幅波動，整體而言，只要美股跌勢能暫緩，都有助於台股維持類股輪動，另外，下週市場聚焦FOMC會議結果，目前市場預期聯準會本月升息幅度應以一碼為主，只要本次升息步調不出乎市場預期，對於提振近期多頭氣勢都有所助益。

針對戰爭對股市的影響，葉獻文表示，目前俄烏戰爭持續傳出兩國有意談判，只要戰爭時間不要拖延太久，避免發生能源價格大幅上漲使得通膨惡化，或是金融制裁導致對全球經濟產生負面影響，戰爭對台股的反應多屬短期，預期當戰事和緩後，台股、美股等金融市場將逐步回歸基本面。另外，市場已逐漸預期戰事停火後，原物料價格要回落至開戰前水準的可能性較低，投資人宜觀察戰爭停止後，國際能源價格的回檔幅度、速度，以及對全球通膨的走勢。

至於升息的經濟換檔，葉獻文說明，從歷史數據分析，台股歷次在美國開啟升息循環前都會有拉回走勢，不過正式升息後即出現反轉漲勢，且漲幅往往能加速成長，帶動指數突破升息前的高點，雖然本次除了升息干擾，還有地緣政治攪局，目前加權指數仍未收復開戰以來的跌幅，預期當戰爭干擾塵埃落定後，台股有望加速展開彈升走勢。

葉獻文認為，台股企業獲利良好，包括2月營收改寫史上2月最佳，且總營收超過3兆元，主計總處也上修今年經濟成長率，由4.15%上調至4.42%，海關出口、民間投資等項目也獲得大幅上調，顯見台灣整體經濟具有硬底子，企業獲利也具有成長動能，建議投資人在波動期間逢低布局具業績能見度的績優個股，或是透過長期績效穩健的台股基金，參與台股升息後的揚升行情。

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