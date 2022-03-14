特企／《跑跑卡丁車RUSH+》傳說級競速車、超頻系統來襲
NEXON宣布旗下手機競速遊戲「跑跑卡丁車RUSH+」推出S12全新賽季「海盜奇航」，以海盜基地為背景帶領玩家展一場海上的飆速體驗，本次賽季更新有著蜿蜒曲折白色沙灘的「海盜鯊魚島的秘密」等全新地圖，詳細改版資訊請看以下內容。
「跑跑卡丁車RUSH+」S12賽季「海盜奇航」加入多款全新地圖，像是有著蜿蜒曲折白色沙灘的「海盜鯊魚島的秘密」以及需通過無數的突出障礙物，考驗快速判斷的「海盜暈眩碼頭」兩種賽道作為開端。同時也將大舉推出全新賽車與車手，包含傳說等級競速車「黃金遊俠」以及「海盜船」、「小海豚」等道具車與競速車，並依序更新海盜「摩比」與海盜團副隊長「多多」等傳說級車手角色。此外，更新了排位賽時隨機選擇3名玩家為「先鋒車手」進行任務可獲得獎勵的「排位賽先鋒行動」，並將開放可將既有的賽車升級變得更強悍的「超頻系統」。
NEXON表示為紀念「海盜奇航」更新，從現在開始一直到4月10日止將進行賽季限定特別活動，發送「航海幣」等獎勵。「航海幣」可在「神秘商店」兌換「船波胎痕」、「浪花朵朵炫光」等道具，兌換完全部獎勵時還可額外獲得「碧海揚帆頭像框」。 另外，即日起至3月20日為止參與排位賽與多人對局時可領取有機會獲得「摩比」車手的密函；至3月24日為止每日登入獎勵將發送進行新賽車「黃金遊俠」中心活動時所需的「黃金遊俠鑰匙」。
「跑跑卡丁車RUSH+」是款可以在手機上輕鬆遊玩的競速類型遊戲，玩家可透過簡單的觸控操作完成動態感的飄移，並具備媲美 3D 卡通的可愛畫面與完成度極高的遊戲模式。更多關於「跑跑卡丁車RUSH+」的詳細資訊可透過官方網站或官方粉絲團確認。