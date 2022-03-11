鼓山輪渡站首發　新北旅客爽領百元旗津券

高雄市政府挺旗津，今（11）起規劃發放旗津券提升商機，今（11）上午10時在鼓山輪渡站開始發送，有遠從新北市來高雄遊玩的旅行社團客開心說拿到旗津券到旗津會多花一點，經發局感謝交通局及輪船公司協助發券，首發秩序良好，而明天假日發送份數將倍增至1萬份，歡迎各地遊客到旗津玩。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-03-11 19:21:44
經發局表示，旗津券今天開始發放至4月5日，其中「船好等你」遊客方案今上午10時起在鼓山輪渡站發送，使用現金或是非旗津卡的電子票證的旅客，可獲總面額100元旗津券，一早9點30分過後陸續有遊客排隊，發送前已超過百人等候。
今一早也有東南旅行社遠從新北市到高雄遊覽，整團35人原要搭遊覽車到旗津，臨時決定由團客自費搭渡輪到旗津體驗，現場候船時才得知有100元旗津券可領，多位團員直說是上天掉下來的禮物，搭渡輪多拿到100元，整天心情都會很高興，「到旗津會多花一點，也享受旗津的陽光。」
在旗后觀光市場販售海鮮、魚鬆等乾貨的攤商李小姐，發送旗津券後短短一個多小時已拿到近500元的旗津券，她說，「昨天就有客人開始詢問，一下子好不可能，但有做就會有效」；同樣販售乾貨、過年期間停業一個多月的林媽媽也拿著剛收取到的旗津券露出笑容說「今天是這陣子最開心」。
經發局長廖泰翔表示，感謝旗津人配合防疫協助市府有效控制疫情，旗津券發送是市府提升旗津商機規劃的一部分，除不分平假日在鼓山輪渡站發送，活動期間假日將發送一萬份，除原規劃假日增加棧貳庫登船處自下午一點開始發送，為回應民眾期待，明起假日前鎮輪渡站也加入發送，時間是上午10時開始，歡迎民眾相揪逗陣挺旗津，可在貼有「旗津券合作店家」貼紙的店家、攤商使用，使用期限至8月31日。