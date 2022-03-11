去年股債賺1189億元！富邦金今年股利有多少？總座這麼說

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在俄烏戰爭對台灣經濟情勢的影響這部分，羅瑋則說，俄烏戰爭仍是進行式，原物料、糧食等價格上揚，對未來景氣將增加不確定性，不過，台灣景氣結構在過去幾年明顯轉變，對台灣經濟抱持較正面看法，預期台灣今年經濟成長率仍可超過3%以上。
此外，今日法說會上也公布截至去年底，富邦人壽總投資資產達新台幣4兆7293億元，年增3304億元，國內投資比重37.4%、國外投資62.6%。其中持有國內股票部位拉升至6332億元，年增1027億元，占總投資資產比重達13.4%，投資報酬率達18.1%。同時，富邦人壽也大賺資本利得財，其中實現獲利資本利得高達874億元其，債券資本利得315億元，合計股債大賺了1189 億元，若加計其他收益，總投資收入達2351億元。
不僅如此，富邦人壽表示，去年上市櫃公司獲利創新高，今年配息率有機會比去年高，預估現金股利收入有機會優於去年的200億元，預估可望成長超過 10%。至於實現獲利資本利得高達874億元
有關俄羅斯債券部位，富邦人壽目前曝險金額154 億元，其中有30億元為公司債，2月已提列22億元信用減損，這部分已將利息與本金的減損納入考量，占富邦人壽總投資資產約 0.5%。富邦人壽也強調，目前會先觀察市況的發展，包括國際制裁、俄羅斯是否會繼續遭降評、債券償付違約狀況等，由於俄羅斯已違反ESG投資原則，未來不會再加碼俄羅斯部位，且會視市場機會減碼。
由於富邦人壽持有的俄羅斯債券部位都是美元計價為主，依條款無法以盧布支付，但定期評估信用狀況，且會持續與國際保管行保持聯繫，藉以採取國際性的協同行動。
在北富銀部分，總經理程耀輝表示，銀行對俄羅斯只有一筆60萬美元的信用狀開狀押匯，承作的客戶為優質的法金客戶，對客戶有追索權，因此預估不會有任何影響。
由於去年富邦金獲利創新高，股利政策也受矚目，能否超過去年水準更受期待。對此，富邦金總經理總韓蔚廷表示，股利發放目前內部仍在作業規畫中，但去年獲利提升，股利政策一定會反映，只是實際配發還是要等到規畫確定，董事會通過再跟大家報告，現金股利、股票股利都會是選項，目前尚未決定。
其實，除除去年獲利創新高，富邦金控資產年成長13.6%，總資產近10.5兆元，也創下歷史新高，淨值較2020年成長24.5%，達到近9500億元，普通股每股淨值達72.32元，皆創下歷史新高，資產報酬率(ROA)為1.49%，股東權益報酬率（ROE）為16.88%。