《綜藝3國智》藝人起內訌　李玖哲看傻急勸架

台視週六外景實境競賽節目《綜藝3國智》本週六（3月12日）邀請「情歌王子」李玖哲及「草屯囝仔」阿倉，並將所有人分成4隊分組PK，除了原本的紅、黑兩色，還加入粉藍、粉紅共4組，納豆和阿倉一隊，看到對方在《全明星》中的亮眼表現，興奮直呼：「是一名戰力！」李玖哲則是被分到和張立東及風田一組，一開始還開心的宣布三人合體：「是新一代的麻吉！」張立東搞笑模仿「大哥」黃立成，風田則是RAP一段，並自稱是麻吉弟弟，三個人看起來十分有自信，李玖哲也是一副勢在必得的模樣。
娛樂中心／綜合報導
2022-03-12 01:00:00
這時關主黃豪平則提醒李玖哲：「你知道張立東和風田是『東風破』嗎？」李玖哲聽了收起笑容，問道：「什麼意思？」王少偉解釋「就是戰力很低的意思」，張立東怕被識破，馬上用肉身擋在李玖哲面前，並說「東風破就是我們三個麻吉很棒」，黃豪平見狀笑說：「他的中文沒有差成這樣啦！」不過李玖哲依然保持著滿滿樂觀態度，自信表示：「我覺得我們會贏！」張立東則安慰說：「我們爛，但是其他人更爛好嗎！」
本週分成四組，每到關卡都會分出名次，第一名到第四名分別有3000、2000、1000及500元不等獎金，最後還有機會擲骰子，讓獎金加乘，最高獎金上看5萬4千，廖威廉聽到立刻原地跑步，興奮表示：「我腳都好了！」遊戲要挑戰三人一起將球運送到指定終點，其中兩人用背運送，另一人則是用臉扶著球，王少偉、瑪麗和鯰魚哥一組，三人眼看時間一分一秒流失，卻遲遲無進展，瑪麗吃力的搬著比自己身型大好幾倍的球，又看到因為王少偉失去平衡讓球落地，忍不住破口大罵。李玖哲眼看競爭對手起內訌，為了維護氣氛和平，還衝到前面想要勸架，威廉則阻止他，李易也笑說：「沒關係，我們這裡你看到爛，就直接罵！」李玖哲突然領悟到什麼，也跟著「入境隨俗」笑著往回走，加入大夥行列。更多精彩內容敬請鎖定本週六3月12日晚間8點台視《綜藝3國智》。（編輯：楊穎軒）