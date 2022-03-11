友邦貝里斯總理布里仙紐獲頒崑山科大名譽博士證書

崑山科大今（11日）於該校國際會議廳舉行「貝里斯總理布里仙紐名譽博士學位頒授典禮」，副總統賴清德與台南市副市長戴謙也親臨觀禮。崑山科大與貝里斯當地的貝里斯大學為姊妹校，歷年來逾70名來自貝里斯的學生入校就讀，布里仙紐總理更是崑山科大首位獲頒名譽博士的傑出人士，別具意義。





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頒授典禮由崑大校長李天祥親頒名譽博士證書予布里仙紐總理，並特別委請志鋼金屬公司製作台南府城平安吉祥意涵的「劍獅」及琉璃工房琉璃藝術品，贈予布里仙紐總理留念。李天祥表示，他曾多次拜訪中美洲國家，並在2017年前往貝里斯大學親自面試多位大使館推薦的優秀高中生，擇優錄取13名學生並提供崑山獎學金。李天祥在今日典禮也宣布，將再提供3名崑山獎學金予貝里斯籍學生，付出一點力量協助台灣推動外交，並期許來就讀的學生們好好善用崑大資源，能夠精學畢業之後歸國，貢獻所長。











賴清德說，台灣與貝里斯建交33年，貝國布里仙紐總理經常在國際場合為台灣仗義執言，今獲頒名譽博士乃實至名歸。兩國人民之間的各種交流互動相當緊密頻繁，貝國來台就學人數約500多人，目前在台學生有200多人，在崑山科大就有20人之多，每個人的表現都相當優秀，期待歸國後能讓兩國的合作更深化。





▲崑山科大校長李天祥(右) 將平安「劍獅」贈予貝里斯總理布里仙紐(左)（圖／記者張振興攝，2022,03,11）

崑山科大配合教育部多年來高等教育國際化的發展，自2005年起崑山科大已培育友邦國家子弟500餘人，來自貝里斯的學生也高達70餘人。其中，貝里斯籍學生摩根(Wani Jamaal Morgan)於2019年獲得號稱機械界諾貝爾獎的「上銀機械碩士論文獎」金質獎，為該獎項辦理15屆以來，首次由科大榮獲最高殊榮，亦首度由外籍研究生獲獎。另一位同樣來自貝里斯的學生葛亞瑟Asher Canto於2020年首次參加結合跨領域、跨文化與創意設計展現的「全國大觀盃導覽解說設計競賽」，便拿下首獎特金。這些案例都足以證明崑大培育國際菁英人才不遺餘力，更是所有貝里斯學生的榮耀。



