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汪小菲被爆「提到大S罰2500萬」　張穎穎發聲了

▲張穎穎更新微博動態。（圖／張穎穎微博）
▲張穎穎更新微博動態。（圖／張穎穎微博）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-12 08:03:43｜2022-03-12 09:01:44

汪小菲（改名汪少菲）與大S（徐熙媛）離婚後，隨即遭大陸媒體爆料，疑似婚內出軌小10多歲女星張穎穎，兩人十指交扣鐵證也被拍下，但雙方始終不認，近來傳出張穎穎祭出5條「家法」管住男友，其中一條規定汪小菲提到大S就要罰2500萬元，張穎穎昨（11日）罕見發文，被解讀是在回應此事。

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▲汪小菲恢單後女人緣依舊旺。（圖／汪小菲微博）
▲▼汪小菲（上圖）傳出被張穎穎管得死死的。（圖／汪小菲微博、張穎穎小紅書）
▲張穎穎自從1月底就連PO出6支海南島的風景短片。（圖／翻攝張穎穎小紅書）
▲張穎穎自從1月底就連PO出6支海南島的風景短片。（圖／翻攝張穎穎小紅書）
張穎穎自從被爆出和汪小菲交往，就陸續遭抓包疑似和對方愛的痕跡，或有意無意宣示主權的行為，例如穿情侶裝、秀鑽戒等，近日又被爆料用家規規範汪小菲的言行，她昨晚突然在微博發文：「一直保持沉默，不代表是事實。被網爆了這麼久，我還是不想傷害任何人，但我也不想替任何人背鍋。」

▲張穎穎發文。（圖／張穎穎微博）
▲張穎穎發文。（圖／張穎穎微博）
台灣狗仔葛斯齊上節目指出，張穎穎列出5條規定，只要汪小菲違反就要罰款，內容為「汪亂加女生微信就賠人民幣100萬元（約台幣500萬元）」、「汪被發現和女生聊色就賠人民幣200萬元（約台幣1000萬元）」、「汪酒後懷念前任或看照片就賠人民幣500萬元（約台幣2500萬元）」、「汪被發現和女生喝酒聊色上床後賠人民幣1000萬元（約台幣5000萬元）」。（編輯：楊穎軒）

▲25歲的演員張穎穎，知名度不高，但家境不錯。（圖／翻攝張穎穎微博）
▲▼張穎穎知名度不高，但臉蛋、身材姣好。（圖／張穎穎微博）
▲張穎穎勤於健身、練舞蹈，擁有一副水蛇腰。（圖／翻攝張穎穎微博）
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