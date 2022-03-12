媒體人批國民黨一直在內鬥 朱立倫喊：不要再當螃蟹了
資深媒體人蔡詩萍批，國民黨一直在內鬥，根本沒資格喊團結。國民黨主席朱立倫今（12）日出席前主席江啟臣基金會開幕式時表示，這是蔡詩萍發自心裡的感受，大家都感受很深，的確不要再當螃蟹了，螃蟹休息幾天，如果再出來互咬，民眾會失望的，趕快一致對外，尤其今年要選舉了，國民黨對外一起努力。
記者余祥／台北報導
2022-03-12 11:26:03
有意參選北市長的國民黨立委蔣萬安延攬新北市長侯友宜的選戰幕僚，有人認為蔣萬安的風格跟侯友宜越來越像，媒體詢問，黨內是不是有一股不想跟黨走一起的勢力？朱立倫說，國民黨要能獲得最大多數的支持，需要很多中間選民、無黨籍朋友的合作，作為一位市長候選人，爭取最多的合作、最多的支持、最多數民意的認同，絕對是對的，一定支持國民黨的候選人。
至於侯友宜今日難得出席國民黨的活動，朱立倫說，今天是江啟臣的活動，不是國民黨的活動，不能把江啟臣成立基金會當作是國民黨的活動，這是大家共同的祝福，台灣需要更多的這樣的智庫。
媒體也關心文傳會凌濤將參選桃園市議員，朱立倫說，每一位年輕的同志願意為黨奮鬥、願意去地方打拼，都會鼓勵、都是贊成，但是還沒有做整體的討論，如果有整體的討論，結果再跟大家報告。