帶毛小孩跑外送！突遇「生理反應」噁爆同行：替客人哀悼
外送服務越來越方便，卻也經常出現爭議。近日就網友親眼目睹，外送員帶著狗狗一同出任務，結果狗狗大便了，對方竟然把排泄物打包後，和其他餐點裝在同一個外送箱裡，而且還沒有洗手就繼續送餐，讓他當場崩潰，也讓其他同行直呼，「送錯餐點，就好笑了」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 12:41:19
12日，有外送員到臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO文表示，說他昨天在等餐時，意外看到同行帶著一隻狗狗出來跑外送，結果報完單號等餐時，狗狗就在路邊大便了，「後來的情景，讓我突破三觀」，怎料，對方拿出塑膠袋和衛生紙把大便包起來後，就打包綁緊放到裝有餐點的小箱，而且還沒洗手就拿了餐點騎走。
這讓原PO瀕臨崩潰，痛批對方明明就有大箱、小箱，卻把餐點和大便通通放一起，「你好歹也放在大箱，我整個傻眼」。貼文曝光後，同行們紛紛砲轟「Ｘ！好噁」、「噁又誇張」、「素質問題」、「無能為力，祈禱著拿到他餐點的人阿彌陀佛」、「加香料概念啊」、「拿錯，就真的好笑了」。
也有人無法接受，帶狗狗跑外送，「我是真的覺得外送帶狗出來不太好」、「看過夏天正中午帶黃金獵犬在跑的，狗喘得很，真不懂什麼是熱衰竭」、「我自己也有養狗，也不會把食物跟狗便放在一起啊」、「有看過把法豆塞在大箱送餐」、「工作途中觸摸貓狗的也是一樣」。（編輯：詹鎰睿）