移工防疫措施大躍進　新加坡：將放寬進入社區人數上限

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新措施上路後，在人數控制下，移工宿舍跟育樂中心將能容納30名已接種疫苗的移工從事體育活動；此外，設施的使用規範、人數限制跟活動內容，也將與社區防控措施保持一致。
星國衛生部並補充說明，從下週二開始，原本平日能進入社區的移工人數上限為3000人，之後將上調到15000人；原本週末或國定假日能夠進入社區的移工人數上限是6000人，之後將上調到30000人；但移工每次前往社區的時間上限同樣是8小時。
衛生部表示，為了確保人潮較多的地點能夠有效控管，移工在拜訪前，仍應事先提出申請，人力資源部門也將持續管控人數，針對潛在群聚熱點進行定期稽核。
至於移工為何還無法開放自由移動，新加坡身兼跨部門防疫工作小組聯合主席與貿易暨工業部長的顏金勇（Gan Kim Yong）坦承，移工宿舍防控跟社區應該同步調整，新加坡盡可能讓兩者同步，如此就不用為兩種環境去制訂兩套規則；他強調，這不論對宿舍舍監或是工作環境的管理員來說，都會更容易管理並做好疫情防控工作。
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