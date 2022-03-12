為台灣發聲　里海永續案例登IPSI國際平台

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農委會進一步指出，里海衍生於里山概念，以推動海洋資源永續利用與人類聚落的和諧共存為主要目的，一直以來住在海邊的居民倚賴海洋資源為生，不論是養殖、海岸採捕還是漁撈，大海就是漁村居民的冰箱，要吃多少才拿取多少，但漁業資源受到大環境影響，需合理且有限度的利用，因此里海的目標是協助漁村持續與海洋互利共生。
農委會提到，2010年，生物多樣性公約第十屆大會提出了「里山倡議」，而後成立了聯合國所屬的《里山倡議國際夥伴關係網絡》（IPSI），以提倡與推動里山的永續精神，是推動里山里海永續發展的重要國際組織。在「國土生態保育綠色網絡建置計畫」的支持下，我國水試所團隊自2019年起，走訪全台28處里海潛力場域進行田野調查，精挑細選了獨具特色同時具有里海行動潛能的新北市卯澳、宜蘭縣東澳及澎湖縣菜園等三處地區，仔細聆聽地方的聲音協助探詢永續的可能性。
農委會表示，另一方面，水試所攜手不同領域的專業團隊，與在地社區、學校合作，積極培力社區逐步建構發展系統性的里海典範場域、強化社區與海洋環境的連結，實踐漁村居民的生活與自然環境間永續共存，構建台灣的里海典範。
目前IPSI官方網站已刊登水試所推動的個案分析案例（Satoumi areas and networks in Taiwan: the integrity and connection among forests, rivers, human settlement and seas），農委會說，將我國所建立里海推動平台與網絡的經驗，提供全球IPSI成員及相關夥伴參考，進一步深化國際交流。
農委會強調，除了成功加入IPSI，在國際平台上發布台灣經驗與成果之外，水試所也陸續展開各種里海推廣工作，目前已出版台灣里海學術性特刊《走進微笑漁村－台灣里海推動進行式》、台灣里海科普書籍《台灣里海與海洋和諧共榮的社區故事》（與國立台灣海洋大學共同出版）及相關里海推廣品與桌遊，以促進國內的里海擴散效應，提升國人從多元管道對里海的關注，及支持里海場域的發展，持續強化在地全球化的國內外推廣工作。