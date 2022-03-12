學生報告「牽亡魂」惹怒音樂老師　中一中這樣回應

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站在台前的學生則回答：「我們花那麼多時間特地來做，你一句那是高二的東西就要我們刪掉，那做個屁喔？不用做、照課本唸就好，有必要做報告嗎？」老師再度強調：「我說高二課有這個內容，你們就講高一的就好了。」但學生企圖翻案，回答：「這是報告、我們不是要上課或怎樣，這個單元內容沒有很多，只是介紹我們做的東西而已。」
但老師繼續狂罵，一名學生企圖調停：「那個其實可以先講也沒差啦！」老師還是火大：「然後還在那邊牽亡魂、有夠糟糕的！上課內容這樣我說不行。」她要學生下去，但學生不放棄，繼續報告，說起「台灣文化部說牽亡魂是一個無形的文化資產……」老師再罵「那你來上課嘛！你來當老師、你來考教師甄試！這是對老師的態度嗎？」
之後老師發現有學生在錄影，企圖阻止，學生回「老師我有錄影的權利」，她的口氣才略轉平和，指學生的報告方向不對，負責報告的學生說：「妳什麼都沒有講，發表了才說是高二課本範圍，要我們刪掉。」老師則繼續抱怨：「現在的學生很不乖啦！」
上傳者「TCFSH生活」在影片說明中指出，該堂課報告主題為「中國傳統樂器介紹」，呂老師對於學生的報告內容使用梗圖及超出課本範圍，如南北管、牽亡魂等有反對見解，於報告前置作業時刪減多數版面，並數落「現在的學生真的很難教」等，致報告內容不足40分鐘，同學改以「課本內容」逐字朗讀，而呂老師即大吼「你給我下去」後，上傳者便開始錄影。
該影片上傳一天即引起熱烈討論，台中一中今緊急發佈新聞稿，表示對該事件驚擾各界，向社會大眾致歉，也謝謝各位關切及協助本校。並由教務主任彭佳偉代為發表4點聲明：
一、本校將學習權益和學生身心安頓視為第一要務，昨（11日）上午10:15校方得知此事，由教務主任通知同仁適切回應學生意見，音樂課後由導師優先出面，關心輔導班上學生課後身心狀態。
二、昨天下午教務處、學務處及輔導室召開跨處室會議，並與導師保持聯繫，週六亦持續關心學生狀況，目前學生情緒都很穩定。
三、顧及音樂課學生課後感受及受教相關權益，校方今也聯絡音樂老師，希望讓老師了解須願及學生感受及受教相關權益。
四、校方從昨天到下周一(14日)都會持續處理事件、召開相關會議，讓學校儘快回到原本步調、讓學生順利求學、老師安心任教。