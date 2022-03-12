泰女星Tangmo墜河疑點重重！粉絲悲赴警察總部　怒討公道

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不過，整起案件疑點重重，不僅同船5人的說詞有出入，形象良好的Tangmo為何會出席這場被認為是陪富商伴遊的「吃飯局」、泰國警方為何第一時間無法聯繫上Tangmo的經紀人Phatthida，這場聚會是否跟Phatthida有關，以及Tangmo的數篇IG貼文為何在案發後遭到刪改等疑點，至今都還有待查證。唯一可以確定的是，駕駛快艇的富商Tanuphat Lertthaweewit被發現是無照駕船。
除了這些疑點都未被釐清之外，更讓粉絲生氣的是，法醫公佈的最新驗屍報告中提到，Tangmo的頭部沒有被重擊的跡象，也沒有斷牙或是其他硬物造成的創傷，但有救援基金會的志工表示，Tangmo的右眼分明有腫脹和瘀傷，牙齒也斷了，認為調查根本就不透明。
Tangmo的粉絲於11日成立的一個LINE粉絲群，廣邀喜愛Tangmo的民眾參與12日的集會，並要求他們穿著黑白相間的衣服出席，該群組據悉已有超過2000名的成員。
面對粉絲的怒吼，一名警官表示，目前警方正在等待瑪希敦大學（Mahidol University）和法醫研究所（Institute of Forensic Medicine）的屍檢結果，至今也已約談了80幾位目擊者，全案仍在調查中，要粉絲再等等。