COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

泰女星Tangmo墜河疑點重重！粉絲悲赴警察總部　怒討公道

▲年僅37歲的泰國女星Tangmo墜河身亡，不僅震驚泰國各界，粉絲也相當難過。（圖／翻攝自IG@melonp.officia）
▲年僅37歲的泰國女星Tangmo墜河身亡，不僅震驚泰國各界，粉絲也相當難過。（圖／翻攝自IG@melonp.officia）

記者李澍/綜合報導

2022-03-12 13:52:32｜2022-03-12 14:48:30

37歲的泰國女星妮達‧帕查娜維拉潘（Nida Patcharaveerapong，下稱Tangmo）上月24日離奇墜湄南河溺斃，震驚泰國各界，全案發生至今已超過2週卻仍未破案，疑點也尚未釐清，讓Tangmo的粉絲無法接受。為了幫Tangmo討回公道，大批粉絲12日上午10點聚集在拉瑪一路的泰國皇家警察總部前抗議，要為Tangmo「伸張正義」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧整起事件的起因，上月24日，Tangmo與經紀人Phatthida、三名富商和一位友人同行，搭乘快艇在湄南河上遊玩，卻落水溺斃，直到隔日遺體才被發現。據泰國警方初步調查，Tangmo是在船尾小解時落水，事發時並未穿救生衣，加上求救不成，最終導致憾事發生。

不過，整起案件疑點重重，不僅同船5人的說詞有出入，形象良好的Tangmo為何會出席這場被認為是陪富商伴遊的「吃飯局」、泰國警方為何第一時間無法聯繫上Tangmo的經紀人Phatthida，這場聚會是否跟Phatthida有關，以及Tangmo的數篇IG貼文為何在案發後遭到刪改等疑點，至今都還有待查證。唯一可以確定的是，駕駛快艇的富商Tanuphat Lertthaweewit被發現是無照駕船。

除了這些疑點都未被釐清之外，更讓粉絲生氣的是，法醫公佈的最新驗屍報告中提到，Tangmo的頭部沒有被重擊的跡象，也沒有斷牙或是其他硬物造成的創傷，但有救援基金會的志工表示，Tangmo的右眼分明有腫脹和瘀傷，牙齒也斷了，認為調查根本就不透明。

Tangmo的粉絲於11日成立的一個LINE粉絲群，廣邀喜愛Tangmo的民眾參與12日的集會，並要求他們穿著黑白相間的衣服出席，該群組據悉已有超過2000名的成員。

面對粉絲的怒吼，一名警官表示，目前警方正在等待瑪希敦大學（Mahidol University）和法醫研究所（Institute of Forensic Medicine）的屍檢結果，至今也已約談了80幾位目擊者，全案仍在調查中，要粉絲再等等。

▲Tangmo的眾多親友與粉絲出席了哀悼儀式，場面盛大。（圖／翻攝自曼谷郵報）
▲Tangmo的眾多親友與粉絲出席了哀悼儀式，場面盛大。（圖／翻攝自曼谷郵報）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀