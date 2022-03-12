無印良品最強非小白鞋？內行挖「1神物」讚：用過回不去
日本品牌「MUJI 無印良品」主打簡約風格，在台灣擁有一票死忠粉絲喜愛，其店內除了販賣文具、生活用品以外，還推出服飾衣物，讓消費者選擇更加多樣，其中「小白鞋」也是無印良品熱門商品之一；不過就有網友分享無印良品「1神物」，大讚「用過回不去」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 13:23:30
該名網友在社群平台《Dcard》上以「無印良品 睫毛夾」為題發文，表示自從買了無印良品的「睫毛夾」才知道真的很好用，「我的睫毛偏硬，很多睫毛夾都夾不翹，用火加熱燙了老半天，一個小時過後睫毛就塌下來了 」。
原PO接著說，無印的睫毛夾彎度很適合亞洲人的眼睛，一次就可以將整片睫毛夾起來，「比較不容易夾到睫毛根部的肉，夾起來非常的翹，好像還附有一個黑色軟墊」，她也透露自己的眼型是「偏圓的」。
貼文一出，網友讚翻，「我已經用了兩三年了，真的好用！我以為大家都知道欸」、「下面那條可以拆起來換」、「對單眼皮的我來說他真的超好用！」、「真的假的啦？！燒到欸」、「超級好用，用了回不去，比電熱燙什麼的都還好用，重點一個才150吧」、「超好用！心頭好，我買過各種專櫃、泰國、中國的牌子，還是它最好用」。
但也有網友認為，「我用這支為什麼眼尾的地方總是無法夾到根部？好心人請教教我」、「我也是…就沒有大家說的那麼神…」、「我也覺得不好用…直接丟了」、「這款完全不適合我，用一兩次就不想用了，可能是眼型問題，或是太塑膠覺得難用？硬的材質比較好操作一點」；對此，就有人回應「可能就是這個睫毛夾弧度不適合你，要找適合你眼睛弧度的」。（編輯：郭佩蓉）