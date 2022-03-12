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拜登簽法案禁不正確標示台灣領土　外交部：感謝立法挺台

▲美國總統拜登簽署法案，禁行政單位不正確標示台灣領土。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登簽署法案，禁行政單位不正確標示台灣領土。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-12 13:43:43｜2022-03-12 13:45:36

美國總統拜登（Joe Biden）正式簽署2022財政年度支出法案生效。法案除將撥款提供烏克蘭人道與軍事援助外，也禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖。外交部今（12）日表示，感謝拜登政府及美國國會跨黨派友人，再次透過立法展現對台美關係的支持，凸顯美國會及行政部門不僅正視台灣並非中國一部分的事實。

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外交部發布新聞稿表示，拜登於美東時間11日正式簽署「2022會計年度聯邦政府撥款法」。這項立法包括以下3項友我條文：（1）禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖；（2）匡列300萬美元的授權額度提供「全球合作暨訓練架構」（GCTF）使用；（3）國務卿應於立法後90天內就成立「台灣學人計畫」的可行性向國會提交報告。外交部感謝拜登政府及美國國會跨黨派友人，再次透過立法展現對台美關係的支持。

外交部指出，有關禁止將美國政府經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖，是首度獲美國總統簽署完成立法程序的條文，凸顯美國會及行政部門不僅正視台灣並非中國一部分的事實，也願意採取立法行動來呈現台海的真實現況。外交部感謝並歡迎這項立法行動，未來也會持續在既有的良好基礎上，穩健深化台美關係。



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