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批中一中「牽亡歌」衝突反新課綱　議員透露曾被澆熄自信

▲台中市議員賴佳微表示學生時期也遇過類似老師，澆熄自己的學習自信與熱情。（圖／賴佳微提供，2022.03.12）
▲台中市議員賴佳微表示學生時期也遇過類似老師，澆熄自己的學習自信與熱情。（圖／賴佳微提供，2022.03.12）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-12 13:36:35

中一中學生課堂報告引爆音樂老師情緒失控，對學生嚴厲斥責並飆罵，引起各界熱議。台中市議員賴佳微透露，自己學生時代也遇過像影片中的老師，導致有些學科越來越沒自信和興趣。她強調教育者應檢視自己教學內容，是否符合108新課綱的多元自主精神、給予孩子更大的學習空間。台中市教育局則表示，將責請校方督導教師，遵循正向管教及師生間理性討論。

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「台中一中音樂科呂老師情緒失控影片」上傳YouTube後，不少家長與劇場工作者私訊向台中市議員賴佳微陳情，抗議老師做法不當。

賴佳微表示，中一中學生自主性相當高，學生於課堂報告主動介紹南管北管、牽亡歌，這些都是台灣重要的文化資產。能做出超越一年級的課程內容，代表課後花更多時間自主學習與檢索資料，老師非但沒有鼓勵，反而嚴厲斥責，是很澆熄學習熱忱的一個行為。

▲影片中學生強調為報告花很多時間，還特地利用星期六製作。（圖／翻攝自YouTube，2022.03.12）
▲影片中學生強調為報告花很多時間，還特地利用星期六製作。（圖／翻攝自YouTube，2022.03.12）
賴佳微進而提到，108課綱的教育精神以「成就每一個孩子、適性揚才、終身學習」為願景，希望兼顧學生個別需求、尊重多元文化與族群差異、進而激起學生對學習的渴望與創新的勇氣，對於孩子自主學習應該給予更多鼓勵。從這次一中學生的自發行為，充分展現多元思考及學習的豐富熱忱，反而是教授課程的老師，違背了108課綱的本意。

賴佳微透露，自己在學生時代也碰過這樣的老師，因此某些學科變得越來越沒有自信跟興趣。她呼籲台中市教育局督促各校，檢視各科教學過程是否符合新課綱的精神，給予孩子更大的學習空間。

教育局回應表示，已責請學校優先保障學生學習權益、關心身心狀況，並要求校方盡速了解師生間為何產生認知落差，以及教師的班級經營狀況。

教育局強調，新課綱以素養導向教學，自主學習是學生探索自己和發展未來的重要關鍵，因此如何引導學生擬定計畫、善用時間、蒐集過程、產出成果等，都是重要的學習歷程，教育局將督導教師，遵循正向管教及師生間理性討論，針對學生學習過程的努力應多予肯定。

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