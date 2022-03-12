分手理由哪個最瞎？「它」意外上榜：不愛了什麼都敢講
伴侶分手的理由五花八門，有的很瞎、有得看似很理直氣壯，和平分手事小，造成一方或雙方的傷害可就嚴重了。2021年最受熱議的分手理由有哪些呢？《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤過去一年內「分手理由」話題的網路聲量表現，果不其然「劈腿」高居分手理由第一位，其次是「體態外貌」，就有網友說「說我單眼皮不好看跟我分手，既然一開始不能接受幹嘛交往？」而最讓人無奈地分手理由就是「家人反對」，有網友就說是因為媽媽覺得男友長太兇而分手，「真的超瞎！」
記者張勵德/綜合報導
2022-03-12 13:37:35｜2022-03-12 13:37:53
觀察10大分手理由的相關討論發現，位居聲量第一的就屬最讓人無法接受的「劈腿」，許多過來人都分享自身的悲痛經歷，「我們都拍完婚紗了，然後他跑去跟別人結婚」、「發現男友劈腿分手後，結果才發現我竟然是小三」等等離奇的狀況都有，網友大嘆：「交往前真的要先培養看清楚一個人的能力。」至於「體態外貌」則是很很多人被分手的原因之一，高居聲量排名第二位。有人提到：「前任說我太胖，帶出去沒面子，於是就分手了」、「說我單眼皮不好看跟我分手，既然一開始不能接受幹嘛交往？」等，總結來說「真的不愛了，什麼都是理由」，多數網友都鼓勵受害人，不要因此失去對自己的信心，保持自信一定會找到真正適合的那個人。
而排在第三位的相當令人意外竟是「性生活」，許多人提到頻率、情趣不一等等，時間長久下來無法磨合，最終只好分手的情況，其中過來人就說到「性生活不是唯一，但絕對也是感情關係中很重要的一部份」，直言若真的不適合，還是儘早分手對彼此都好。
「感情冷淡」、「遠距離」、「前任」、「異性關係」等相處上甚至是有他人介入的問題，也是許多情侶最終選擇離開彼此的原因之一，就有網友提到「因為疫情無法見面，感情也越來越淡」、「真的不要相信有另一半跟異性有純友誼，我就是這樣分手的」。而「金錢觀」不合、沒有「上進心」等現實層面的問題，也是不少人心灰意冷為感情畫下句點的理由。
不過說起最無奈的分手理由，多數網友分享因「家人反對」而分手的經驗讓人最感嘆，其中有一個最瞎的理由竟然是「媽媽覺得男友長太兇！」、「家境比較差一點，被對方家長嫌棄」等，引起一片譁然。最後網友也紛紛建議還在交往中的情侶，應該要溝通才可以了解問題並解決，兩個人相愛不易，不需要因為一些還有機會解決的理由就無奈放棄。