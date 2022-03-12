COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

記述李應元新書發表　賴清德：想起他會情不自禁流淚

▲記述李應元的新書發表，副總統賴清德、前副總統陳建仁到場。（圖／記者黃宣尹攝，2022.03.12）
▲記述李應元的新書發表，副總統賴清德、前副總統陳建仁到場。（圖／記者黃宣尹攝，2022.03.12）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-12 15:34:27｜2022-03-12 16:25:26

前駐泰大使李應元去年11月病逝，記述其的新書《李應元：牽手一生護台灣》今（12）日於其母校台大公衛學院舉辦發表會，遺孀黃月桂、副總統賴清德、前副總統陳建仁、總統府資政葉菊蘭、僑委會委員長童振源、環保署長張子敬、民進黨副秘書長林鶴明、民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨立委管碧玲、陳歐珀等人皆到場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德致詞時表示，很不捨李應元的離開，自己接到這場活動的邀請，有很多過去與李應元相處的畫面浮現，自己會情不自禁流眼淚。今天有這麼多人來，代表李應元一生的故事是不分黨派、年紀、性別的人都認同跟肯定的。

賴清德說，其實心裡很感念李應元，不論過去在體制外爭取台灣民主自由人權，或在體制內為台灣人民付出，李應元都是用其一生最大的力氣投入，「替台灣拼命，為人民打拼，這就是民主兄弟李應元，勇敢就是李應元的名」。

賴清德說，自己與李應元互動超過20年，都是李給自己幫忙與照顧，充滿理想與抱負的李應元，無論在甚麼職位，自己都叫他「應元兄」，他謙卑的態度讓人印象深刻。

賴清德說，聽到李應元離開時很捨不得，今天藉這個機會向李應元說謝謝，也謝謝「應元嫂」黃月桂在李應元一生流轉中，持續陪伴著他。

葉菊蘭表示，台灣的民主一路坎坎坷坷，2004年對台灣本土政權來講非常辛苦，李應元用他燦爛的笑容，以及他的情意，把所有每一個不同派系、地域的人全部聚在一起，完成了「牽手護台灣」活動，這花費了他非常多的力氣跟時間。

葉菊蘭說，政治這條路非常險惡，碰到「位子」的問題都會非常替他抱不平，但李應元都不爭，這是來自他寬大的胸襟跟對土地的愛，他根本沒有考慮他自己。李應元在台灣建國的歷史上做了很多事，他的笑容大家都留著，大家就這樣子懷念他。

管碧玲表示，昨天晚上看書，今天早上把感想寫下來，自己的團隊長期保護台灣的文化資產，因為嚮往有一天建國的時候，台灣的歷史資產都還在，人物也一樣，自己不斷在尋找將來國家寫歷史時的英雄在哪裡。

管碧玲說，李應元被逮捕的時候燦爛的笑容，還有完成「牽手護台灣」時的畫面會被寫進歷史。而當李應元決定要回台勇闖黑名單時，他為了分擔自己妻子的辛苦而教孩子洗澡的畫面，也一樣會被記錄。

管碧玲說，他要為一個比自己更偉大的事物貢獻生命，即使有壓倒性的障礙，他都有堅持跟忍耐的力量，目的就是要讓台灣這地方的人變得更好，「那時候的內心充滿不惜一切要為民服務的衝動，那個畫面在我的字典裡就是英雄的定義」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀