記述李應元新書發表　賴清德：想起他會情不自禁流淚

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賴清德說，其實心裡很感念李應元，不論過去在體制外爭取台灣民主自由人權，或在體制內為台灣人民付出，李應元都是用其一生最大的力氣投入，「替台灣拼命，為人民打拼，這就是民主兄弟李應元，勇敢就是李應元的名」。
賴清德說，自己與李應元互動超過20年，都是李給自己幫忙與照顧，充滿理想與抱負的李應元，無論在甚麼職位，自己都叫他「應元兄」，他謙卑的態度讓人印象深刻。
賴清德說，聽到李應元離開時很捨不得，今天藉這個機會向李應元說謝謝，也謝謝「應元嫂」黃月桂在李應元一生流轉中，持續陪伴著他。
葉菊蘭表示，台灣的民主一路坎坎坷坷，2004年對台灣本土政權來講非常辛苦，李應元用他燦爛的笑容，以及他的情意，把所有每一個不同派系、地域的人全部聚在一起，完成了「牽手護台灣」活動，這花費了他非常多的力氣跟時間。
葉菊蘭說，政治這條路非常險惡，碰到「位子」的問題都會非常替他抱不平，但李應元都不爭，這是來自他寬大的胸襟跟對土地的愛，他根本沒有考慮他自己。李應元在台灣建國的歷史上做了很多事，他的笑容大家都留著，大家就這樣子懷念他。
管碧玲表示，昨天晚上看書，今天早上把感想寫下來，自己的團隊長期保護台灣的文化資產，因為嚮往有一天建國的時候，台灣的歷史資產都還在，人物也一樣，自己不斷在尋找將來國家寫歷史時的英雄在哪裡。
管碧玲說，李應元被逮捕的時候燦爛的笑容，還有完成「牽手護台灣」時的畫面會被寫進歷史。而當李應元決定要回台勇闖黑名單時，他為了分擔自己妻子的辛苦而教孩子洗澡的畫面，也一樣會被記錄。
管碧玲說，他要為一個比自己更偉大的事物貢獻生命，即使有壓倒性的障礙，他都有堅持跟忍耐的力量，目的就是要讓台灣這地方的人變得更好，「那時候的內心充滿不惜一切要為民服務的衝動，那個畫面在我的字典裡就是英雄的定義」。