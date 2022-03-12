油價、疫情夾擊旅遊業 泰國工商界盼廢除Test & Go
泰國旅遊業近期的情況可說是屋漏偏逢連夜雨，才剛要從後疫情時代振作，又被俄烏戰火波及，油價上漲卻又不能將成本轉嫁給消費者，有苦只能自己吞。對泰國產業發極具影響力的泰國工業聯合會（Federation of Thai Industries，下稱聯合會）看到業者的兩難，因此向泰國政府呼籲，盼能廢除「Test & Go」機制，出手干預不斷飆升的油價，並支持旅遊業復甦。
記者李澍/綜合報導
2022-03-12 15:36:46｜2022-03-12 15:38:02
《曼谷郵報》11日報導，泰旅局局長育塔薩（Yuthasak Supasorn）指出，由於新冠疫情影響，泰國旅遊業已身處寒冬，現在又因俄羅斯出兵烏克蘭，導致全球油價飆升及通貨膨脹，2022年泰國的旅遊收入和入境人數目標可能會再下修。
針對疫情帶來的影響，工業聯合會建議，對於已經完整接種疫苗的旅客，只要要求他們出示疫苗施打證明即可，政府還可以善用護照追蹤等系統，既避免對遊客造成金錢與時間上的負擔，還能同時兼顧防疫跟旅遊振興。
據了解，泰國工業聯合會是由泰國各產業領袖組成的工商團體，主要目標是促進泰國經濟與企業發展，向政府合作提供政策諮詢服務，在泰國有左右工商政策的影響力。
至於油價，聯合會主席還敦促泰國政府採取行動遏制油價危機。根據聯合會提出的一項調查顯示，有75.2%的製造業者為燃料成本感到憂慮；另外，從船舶到陸路運輸等一系列產業的從業人員都對燃料費增加感到恐慌。
普吉島一家快艇公司的首席執行長本週就表示，現在業者很兩難，因為即使燃料費飛漲，她也不能提高旅遊價格，否則遊客不會買單。
最後，聯合會針對生產與原物料成本上漲提出建議，聯合會主席表示，泰國政府應在自動關稅調整機制（Automatic Tariff Adjustment Mechanism）下維持價格調控，以應對工業部門增加的成本。