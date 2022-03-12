中市虎年首場就博會吸引5千人參與 媒合率逾7成

台中市虎年首場大型徵才活動「富市台中 福虎生豐」就業博覽會 ， 今日在中興大學登場，由於有台積電、 友達等 65家知名廠商參與，吸引逾5000求職者上門，會場人頭攢動 ， 不少廠商面試攤前大排長龍 。中市 勞工局長張大春祝福 「 求職者找到好工作 ， 求才企業找到好人才 」， 初步統計媒合率逾7成 。

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張大春表示，市府團隊透過打造優質投資環境及多元就業方案，雙管齊下媒合就業 ， 今年截至2月15日投資台中總額高達1兆311億元，創造超過2萬1000個就業機會 。 今日就博會共有65家企業參加，釋出職缺達6600 個， 除了知名大廠較去年多，職缺數也較去年成長，顯見台中市的投資熱度帶動就業市場活絡，廠商求才若渴 ， 已上演搶人大作戰。

▲中市虎年首場「富市台中，福處生豐」就博會吸引5千人參與，各界來賓參與踴躍。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.12)

國立中興大學校長薛富盛指出，台中市地理位置優良、氣候宜人且人文薈萃，是台灣宜居的城市之一，中興大學身為中部地區大專院校，也肩負著讓學生接軌職場的社會責任，感謝勞工局與學校第19年合作，在疫情舒緩、業界求才若渴之際，辦理大型就業博覽會協助應屆畢業青年及求職者就業。

▲已來台中擴廠的台積電，今日也在就博會上設攤招人，上門求職者大排長龍。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.12)

為方便求職者面試 ，活 動現場設置有 「 製造產業區 」、「 科技產業區 」、「無煙囪產業區」及「視訊徵才區」，各區人潮強強滾，包括台積電、友達及餐飲業的王品、築間等面試攤前都大排長龍。 中興大學大四陳姓學生表示，第一次參加市府舉辦的就業博覽會，感謝市府提供事先登錄個人求職資訊，專區套印履歷服務，讓他能夠馬上排隊面試 ， 節省很多時間 。