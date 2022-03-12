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中市虎年首場就博會吸引5千人參與 媒合率逾7成

▲中市虎年首場就博會「富市台中，虎福生豐」， 今早舉辦啟動儀式，吸引5千人參與 媒合率逾7成。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.12)
▲中市虎年首場就博會「富市台中，虎福生豐」， 今早舉辦啟動儀式，吸引5千人參與 媒合率逾7成。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.12)

記者金武鳯/台中報導

2022-03-12 15:24:46

台中市虎年首場大型徵才活動「富市台中 福虎生豐」就業博覽會今日在中興大學登場，由於有台積電、友達等65家知名廠商參與，吸引逾5000求職者上門，會場人頭攢動不少廠商面試攤前大排長龍。中市勞工局長張大春祝福求職者找到好工作求才企業找到好人才」，初步統計媒合率逾7成

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張大春表示，市府團隊透過打造優質投資環境及多元就業方案，雙管齊下媒合就業今年截至2月15日投資台中總額高達1兆311億元，創造超過2萬1000個就業機會今日就博會共有65家企業參加，釋出職缺達6600個，除了知名大廠較去年多，職缺數也較去年成長，顯見台中市的投資熱度帶動就業市場活絡，廠商求才若渴已上演搶人大作戰。


▲中市虎年首場「富市台中，福處生豐」就博會吸引5千人參與，各界來賓參與踴躍。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.12)
▲中市虎年首場「富市台中，福處生豐」就博會吸引5千人參與，各界來賓參與踴躍。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.12)

國立中興大學校長薛富盛指出，台中市地理位置優良、氣候宜人且人文薈萃，是台灣宜居的城市之一，中興大學身為中部地區大專院校，也肩負著讓學生接軌職場的社會責任，感謝勞工局與學校第19年合作，在疫情舒緩、業界求才若渴之際，辦理大型就業博覽會協助應屆畢業青年及求職者就業。

▲已來台中擴廠的台積電，今日也在就博會上設攤招人，上門求職者大排長龍。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.12)
▲已來台中擴廠的台積電，今日也在就博會上設攤招人，上門求職者大排長龍。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.12)


為方便求職者面試，活動現場設置有製造產業區」、「科技產業區」、「無煙囪產業區」及「視訊徵才區」，各區人潮強強滾，包括台積電、友達及餐飲業的王品、築間等面試攤前都大排長龍。中興大學大四陳姓學生表示，第一次參加市府舉辦的就業博覽會，感謝市府提供事先登錄個人求職資訊，專區套印履歷服務，讓他能夠馬上排隊面試節省很多時間

遠從彰化前來求職的劉先生也表示，研所畢業之後欲返鄉準備求職，得知這場徵才活動有台積電參與，特別起個大早前來面試，並獲得現場主管青睞，成為台積電準工程師。近年來積極展店的築間餐飲集團在現場招募超過百人薪資最高上看48000元，職缺包括儲備店主管、門市正職到儲備幹部等。

 


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