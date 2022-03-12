中市虎年首場就博會吸引5千人參與 媒合率逾7成

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張大春表示，市府團隊透過打造優質投資環境及多元就業方案，雙管齊下媒合就業，今年截至2月15日投資台中總額高達1兆311億元，創造超過2萬1000個就業機會。今日就博會共有65家企業參加，釋出職缺達6600個，除了知名大廠較去年多，職缺數也較去年成長，顯見台中市的投資熱度帶動就業市場活絡，廠商求才若渴，已上演搶人大作戰。
國立中興大學校長薛富盛指出，台中市地理位置優良、氣候宜人且人文薈萃，是台灣宜居的城市之一，中興大學身為中部地區大專院校，也肩負著讓學生接軌職場的社會責任，感謝勞工局與學校第19年合作，在疫情舒緩、業界求才若渴之際，辦理大型就業博覽會協助應屆畢業青年及求職者就業。
為方便求職者面試，活動現場設置有「製造產業區」、「科技產業區」、「無煙囪產業區」及「視訊徵才區」，各區人潮強強滾，包括台積電、友達及餐飲業的王品、築間等面試攤前都大排長龍。中興大學大四陳姓學生表示，第一次參加市府舉辦的就業博覽會，感謝市府提供事先登錄個人求職資訊，專區套印履歷服務，讓他能夠馬上排隊面試，節省很多時間。
遠從彰化前來求職的劉先生也表示，研所畢業之後欲返鄉準備求職，得知這場徵才活動有台積電參與，特別起個大早前來面試，並獲得現場主管青睞，成為台積電準工程師。近年來積極展店的築間餐飲集團，在現場招募超過百人，薪資最高上看4萬8000元，職缺包括儲備店主管、門市正職到儲備幹部等。