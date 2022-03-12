百白響應炎亞綸：我們在玩命 「5個堅持」抵制超時劇組
台劇《初擁》在苗栗南庄神仙谷取景，昨發生38歲黃姓攝影師、34歲王姓收音師墜谷不治，男主角炎亞綸宣布暫停與製作公司多曼尼的合作，提出安全措施正確、工時合理、成本付出符合劇種3個要求，藝人百白也在跟進抵制超時劇組，提出5個堅持，呼籲大家一起響應。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-12 16:00:00
百白拍戲遇過工作人員超時工作、身兼數職，有一次製片組同仁身兼司機，要把整車演員一一送回家，從中部深山一路向北，途中好幾次急剎、撞安全島、擦撞路肩。她也遇過劇組沒錢，工作人員跟她說：「百白，不好意思，因為經費的關係，明天可以不要請動作指導來現場嗎？妳自己可以嗎？」百白痛恨自己竟然答應。
百白還遇過自己被罔顧安全、情緒勒索，有一次請假了還是被硬排2個通告，「本該開車來回1個小時的距離，要求我演出完20分鐘內要抵達拍片現場，否則全場等我一個人，自己看著辦，演出完在高速公路狂飆至時速破百，每十分鐘打來問我人到哪了？」綜合以上種種，百白嘆：「我們不是在拍片，我們在玩命。」
這次喪生的攝影師綽號「雄爺」，百白跟他合作過一兩次，看到《初擁》劇組發生憾事，心裡湧上好多情緒，百白提出「工作安全第一」、「要求安全措施」、「要求工作保險」、「拒絕疲勞駕駛」、「拒絕超時工作」5個堅持，希望大家共同響應，「我們一起努力，不要成為共犯結構的一員。」