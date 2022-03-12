電競正夯！燦坤筆電5重禮送 蝦皮x羅技限定版獨賣優惠
疫情帶動居家娛樂產業蓬勃發展，全球電競產業也迎來一波成長動能。根據知名遊戲市調公司newzoo 2021年底報告指出，2021年全球遊戲市場總收入將達到 1803 億美元，相較爆發增長的2020 年再度提升1.4%；而隨著電競市場持續蓬勃，台灣遊戲玩家或收看電競比賽的民眾人數亦保持穩定提升，成為市場前景可期的潛在商機。瞄準台灣電競產業的成長動能，蝦皮購物與Logitech G攜手於3/12前推出超級新品日，獨家開賣，Logitech G 黑色沙漠限定版無線遊戲滑鼠原價1,890元，超級新品日搭配優惠券只要1,290元；原價3490元的Logitech G 黑色沙漠限定版 G512 電競鍵盤券後價2690元，再祭Logitech 羅技 G29 賽車方向盤組特價10,690元，全館下單更有機會抽到價值近萬元的豪華電競音箱與輕量雙模無線藍耳機組。另外還有原價29,900元的LG 34吋電競曲面螢幕限時特價11900元。不只電競配件全面下殺，包含主機也有超強優惠，MSI電競賽事專用主機不到3萬元即可入手；原價45900元的MSI電競筆電現在只要35900元。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-12 18:10:33
燦坤即日起到3/31推出「電競狂歡月」活動，有多款筆電、耳機、高規顯卡和switch萬元有找。Acer指定型號桌機送美光 Crucial DDR4 3200 8G RAM，其中以acer Nitro 5 電競筆記型電腦 15.6吋機型最受網友青睞，原價41900元，直降9000元，會員價32900元，另購買ASUS 指定型號桌機送FOXXRAY閃喵響狐電競耳機麥克風(市價699元)，ASUS TUF Gaming F17 電競筆記型電腦原價42900元，會員促銷價只要39900元。
指定款筆電獨家五重禮
且即日起至3/15有最新第 12 代 Intel Core H 系列處理器的龍魂電競筆電大軍-msi Vector GP76 電競筆記型電腦，會員促銷價77,900元，再送原廠電競耳機；惠普 HP Pavilion Gaming 15 電競筆記型電腦下殺84折，會員促銷價25999元；另外現在使用悠遊付購買 ASUS、Acer、Lenovo、hp指定筆電/桌機，新會員可先享2,400元現金回饋券(限燦坤使用)，再送5%悠遊付回饋金 (上限500元)，有2900元的回饋。
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