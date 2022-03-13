「Android 12L」專為平板、折疊機而生 使用體驗再升級
為了優化消費者對於大螢幕裝置和折疊手機使用體驗，Google 正式推出 Android 12L 作業系統，專為平板與折疊手機設計，將在今年陸續提供Samsung、Lenovo 和 Microsoft 等產品更新。Google 旗下 Android 工程副總裁 Andrei Popescu 日前發文表示，平板電腦和折疊式裝置的大螢幕適合用來觀賞電影、回覆電子郵件或視訊聊天；Android 12L 是基於 Android 12 系統的更新，主要讓平板電腦和折疊式裝置更簡單、更容易使用。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-13 10:51:59
能更輕鬆瀏覽資訊
越大的裝置螢幕，能有更多的空間來顯示資訊。優化 Android 12L 系統的主螢幕、螢幕鎖定、系統通知、裝置設定和其他種功能畫面的顯示。因此能在平板電腦和折疊式裝置上呈現出更美觀的系統畫面。
從使用者回饋得知，向下滑動通知欄最常見用來檢查和清除系統通知。因此在 Android 12L 系統中，為系統通知、快速功能設定提供了各自的專屬欄位，以便有更多的空間可以查看和清除系統通知。
在進行新裝置的設定時，使用者也能透過分頁模式，一口氣瀏覽到更多資訊。而且，能在「設定」中對功能進行修改，不需要在各項步驟的設定頁面間頻繁切換。例如，想改變裝置的主畫面，可以直接從功能列上選擇「主畫面與風格」，並在螢幕另一側進行選擇，上述所有的步驟都可以在一個螢幕上同時進行。
更多協助的工具列
增加了一個工具列欄位，幫助多工工作者能即時啟動和切換應用程式，使用者也可以從任務欄中拖拉任何應用程式，並進入分割視窗模式，方便一次處理兩件事情，像是可以在閱讀新聞的同時觀看 YouTube 影片，或是在 Chrome 瀏覽器中，為即將到來的旅行安排住宿，同時透過 Google 地圖查看其所在位置。