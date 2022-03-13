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舒子晨穩交男友2年　被預言同時陷入「緋聞危機」

▲舒子晨（右）與男友穩交2年，被星座專家提醒「緋聞問題」。（圖／中天提供）
▲舒子晨（右）與男友穩交2年，被星座專家提醒「緋聞問題」。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-13 13:00:00

節目《小明星大跟班》這集播出「你們的心臟夠大顆嗎？情人檔來算命啦！」，余祥銓和柔柔、王俐人夫妻、舒子晨與男友一同接下通告，接受命理師詹惟中、星座專家安格斯的考驗，其中舒子晨與男友阿尺，被提醒要注意婚姻危機和緋聞問題。

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詹惟中對舒子晨、阿尺說道：「將來你們簽字、簽約想買房地產，危機是存在的，包括可能被偽造文書，進而造成婚姻危機。」也特別提醒舒子晨：「阿尺是善良的，但他對於未來的觀點還是沒有方向。」舒子晨則頻頻點頭：「他很直線思考，他覺得這個世界上都是好人，被騙了也不覺得被騙。」這吳姍儒驚呼：「這身為他的女友會很急。」最後安格斯也給出恐怖預言：「你們最要注意的事，馬上就會出現，而且是同時出現緋聞，2022出現喜歡你們的人，不會管你另一半是誰。」

王俐人與老公林琮軒相差7歲，安格斯提醒「溝通」是2人最大的考驗：「俐人有個淺在的愛情冷暴力傾向，當你們的蜜月期一過後，她生氣的方法只有2種，要就噴火砸東西，另一種是完全不說話，所以生活中的溝通一定要做好。」而林琮軒則爆料王俐人雖然不會對他冷暴力，但卻會罵髒話，王俐人則無奈解釋：「這就是人不可貌相，大家都覺得我很溫柔、講話輕聲，但我從小講話就很直接了當。」

▲王俐人與老公林琮軒相差7歲。（圖／中天提供）
▲王俐人與老公林琮軒相差7歲。（圖／中天提供）
接著詹惟中也對2人預言：「男方在感情上很容易會被騙，婚後可能是一個小模或網紅跟他聯絡、吃他豆腐，要注意婚外情或仙人跳。」還補充2人對生小孩這件事絕對不能拖，因為孩子能讓他們的婚姻更穩定。

▲詹惟中預言王俐人與老公的感情發展。（圖／中天提供）
▲詹惟中預言王俐人與老公的感情發展。（圖／中天提供）
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