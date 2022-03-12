週日晴熱上看32度！週四入夜鋒面報到 北部、東半部有雨
今（12）日全台各地大多為晴到多雲的穩定天氣，西半部地區白天感覺有點暖熱，僅東半部地區雲量稍多一些，這樣的好天氣還可以維持到下週四（3/17）白天。中央氣象局指出，週日（3/13）全台各地依舊晴朗穩定，僅東半部地區及北部山區偶有零星短暫雨，但影響並不大，白天西半部地區高溫可達攝氏30度左右，南台灣更上看攝氏32度，東部地區高溫約攝氏25度，是很適合出門活動的天氣，不過要提醒西半部地區日夜溫差可達攝氏10度以上，早出晚歸記得要加件衣服保暖。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-12 18:34:33
氣象局表示，下週一、週二（3/14~3/15）有一道微弱的鋒面掠過北部外海，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區依舊維持多雲到晴，中南部地區日夜溫差大，不過週三（3/16）起到週四（3/17）白天依舊晴朗穩定，僅東半部地區有局部短暫雨，午後中部以北山區也有零星短暫陣雨，西半部地區高溫仍有攝氏29到31度。
比較大的轉變將落在週四入夜之後，由於鋒面接近影響，北部及東半部地區開始轉為有局部短暫陣雨的天氣，中部山區也有零星短暫陣雨，週五到週六（3/19~3/19）鋒面通過伴隨東北季風轉強，北部及東北部地區天氣稍微轉涼，高溫略降攝氏5度來到25到27度，至於中南部地區僅雲量稍多，天氣變化不大，白天高溫仍有攝氏30到32度，日夜溫差大。