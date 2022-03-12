芭樂切開驚見「一大塊瘀青」？老饕秒懂急喊：丟掉就虧了
台灣「水果王國」的美名享譽國際，一年四季都有好吃、高營養價值的水果，國內市場、超市也都會販賣，但近日一名網友將超市買回的芭樂切開後，卻發現裡頭的果肉相當不對勁，認為自己踩雷了，內行網友看完後也紛紛解答。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 20:25:10
一位網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享一張照片，只見圖中有一顆芭樂已被切分為二，但中間的果肉和籽的部分，卻呈現類似「瘀青」的樣貌和色澤，原PO表示「剛買回來，第一次遇到，聞起來沒特別的怪味，這是壞掉了嗎？能吃嗎？」
照片曝光後，網友紛紛留言「沒壞啦，能吃」、「這沒壞掉，我反而超愛吃」、「過熟的芭樂，中間籽挖掉就好了，只是芭樂的口感會比較軟一些」、「這種軟軟的很棒，丟掉就浪費了」、「還是可以吃，也蠻適合給長輩咬」、「放到太熟的芭樂，但軟爛的，反而覺得更有芭樂味」。
針對芭樂的挑選與保存，其實農委會也曾發文指出，「芭樂營養價值高，有熱量低、纖維高、水分高、維生素 C含量高等特性，且維生素C多存在於表皮，所以清理時千萬別用刷的，用流動的清水洗即可」，此外，「芭樂應選擇果實沉重、凹凸不平、外皮粗糙的，成熟度則是『皮色淡綠至金黃最剛好』，買回家後用塑膠袋裝妥冷藏即可」。（編輯：張志浩）