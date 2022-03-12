植樹節不是一日活動 侯友宜與民間啟動新北山海造林計畫
312植樹節！新北市長侯友宜今（12）日前往新北市文山農場，攜手新北市農會、台灣山海天使協會、財團法人慈心基金會啟動「新北山海造林計畫」；新北市農會也與東森集團簽訂合作意向，率先響應計畫。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-12 21:04:17
侯友宜強調，植樹節不是一日活動，最重要的是減碳達永續環境目標，「新北山海造林計畫」從山林到海洋來增進「藍綠碳匯」，藍指得是海洋、綠就是山林，都需要有固碳減碳的功能；市府透過陸域、海岸，及海底的珊瑚復育工作「造林」，期望讓海洋的生態生生不息，每年減碳量達40公噸。
東森集團副總裁廖尚文說，東森集團對於新北市府推動社會公益，向來給予支持，因此率先響應「新北山海造林計畫」並邀請東森購物會員及東森直消電商的經銷商共同響應參與；同時東森集團持續推動「植樹減碳公益計畫」更將擴大到全台灣，初步規畫三年內將種植逾15000棵樹苗，愛護地球。
農業局長李玟指出，今年適逢新北市農會創會120週年，侯友宜也與市農會理事長林讚枝及四健會學員共同種植40棵的穗花棋盤腳、200株台灣原生百合，及300株烏來杜鵑等原生植物，象徵世代及農業永續傳承；此外，而植物的誘鳥及誘蝶特性，也為美麗的文山農場拓展豐富生物多樣性。