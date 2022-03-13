肖像權解禁可用於初選文宣　陳其邁：魚幫水、水幫魚

我是廣告 請繼續往下閱讀
他表示，在推動招商或減低青年失業方面，短短一年半時間非常努力也達到目標，譬如說在去年營利銷售總額達5.5兆，比前年多了約1兆，這些增加出來的未來營業稅的稅收，回饋到我們的統籌分配款，明年的預算可以有更多的預算收入；我們的青年失業率，在他上任前是13.9，是六都的倒數第一名，但是去年下半年9.1是六都最低，相信只要努力，就會贏得市民認同，
針對選對會只有陳其邁一人開放肖像使用，他指出，因為他是候選人，其他人不是，所以中央黨部說，當時考量的時候忘了選對會裡面只有他是市長候選人，他要選舉也是要人看到照片，會比較親切，所以特別拜託中央黨部和地方黨部能夠通融，因為他本身是市長也是公共財，希望跟議員候選人互相拉抬，包括李喬如、簡煥宗，在議會表現都非常優秀，在旗津也獲得非常高的認同，尤其這次疫情，他們都出動宣傳車，聘請義工全力投入防疫，這次振興兩位也很幫忙，一起的話是魚幫水、水幫魚，互相拉抬。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
延伸閱讀：
陳其邁帶頭暢玩旗津 盼「旗津券」助攻振興地方經濟
華山論壇首場高雄登場 柯文哲：對台灣整體有利，不管哪一黨都可以合作
高雄左營12日上午傳火警！超濃黑煙竄天際