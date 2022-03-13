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肖像權解禁可用於初選文宣　陳其邁：魚幫水、水幫魚

▲ 民進黨中央11日解禁陳其邁肖像權的使用。（圖／新頭殼）
▲ 民進黨中央11日解禁陳其邁肖像權的使用。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2022-03-13 09:22:34

民進黨中央上月公布禁用選對會成員作為初選文宣，高雄巿長陳其邁也是其中之一，但黨中央11日解禁陳其邁肖像權的使用。他本人12日回應媒體表示，他自己在未來的選舉也是候選人，所以希望和市議員參選人一起獲得市民認同支持。

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前年補選進入高市府的陳其邁，市長任內兩年拼四年，「緊緊緊」團隊表現有目共睹，政績斐然，獲得黨中央及地方黨部同意在競選文宣肖像使用上解禁。陳其邁說，希望不管是未來競選市長連任或是議員，都希望用政績獲取市民的信賴跟支持，也會更謙虛來聽取市民意見，市政畢竟還是不斷要努力，非常感謝市民支持，照片的部分，因為本身在未來的選舉也是候選人，所以和市議員參選人也希望一起獲得市民認同支持。

他表示，在推動招商或減低青年失業方面，短短一年半時間非常努力也達到目標，譬如說在去年營利銷售總額達5.5兆，比前年多了約1兆，這些增加出來的未來營業稅的稅收，回饋到我們的統籌分配款，明年的預算可以有更多的預算收入；我們的青年失業率，在他上任前是13.9，是六都的倒數第一名，但是去年下半年9.1是六都最低，相信只要努力，就會贏得市民認同，

針對選對會只有陳其邁一人開放肖像使用，他指出，因為他是候選人，其他人不是，所以中央黨部說，當時考量的時候忘了選對會裡面只有他是市長候選人，他要選舉也是要人看到照片，會比較親切，所以特別拜託中央黨部和地方黨部能夠通融，因為他本身是市長也是公共財，希望跟議員候選人互相拉抬，包括李喬如、簡煥宗，在議會表現都非常優秀，在旗津也獲得非常高的認同，尤其這次疫情，他們都出動宣傳車，聘請義工全力投入防疫，這次振興兩位也很幫忙，一起的話是魚幫水、水幫魚，互相拉抬。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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