炎亞綸為《初擁》夥伴挺身罷工 鄉民女神大讚：難能可貴
台劇《初擁》11日在苗栗神仙谷取景，收工時不幸發生意外，導致黃姓攝影師及王姓收音師墜谷，送醫搶救後宣告不治。炎亞綸為此嚴正聲明要大家正視拍片安全。對此，「鄉民女神qn」黃瓊慧也在臉書大讚炎亞綸，「他的存在更顯得難能可貴」。
娛樂中心/綜合報導
2022-03-13 10:00:00
黃瓊慧昨（12）日在臉書寫下對《初擁》工作人員發生意外的看法，她表示幕後工作人員發生意外這類型新聞，沒人持續關切很快就會淡去，但炎亞綸身為男主角，首開第一槍要製作單位給出交代，決定發起罷工，並懇求相關單位正視勞工安全問題。對於炎亞綸的行為，黃瓊慧表示很佩服，認為他是自帶流量的偶像明星，「在演藝圈這種重視大小牌藝人的地方，應該看得應該很透徹，但他平等地去看待人事物，更強調人命無貴賤、眾生都該被同等對待！」
接著黃瓊慧表示，炎亞綸出道17年，身處演藝圈這樣容易迷失自我的環境，「他的存在更顯得難能可貴。」並提到資深演員孟庭麗都因為趕拍戲拍到昏倒送醫不治，「更不用說一些菜鳥演員和現場的劇組人員拍個戲被操到快死，那些多出來的加班時數更是家常便飯，但新人為了要紅誰敢吭聲？」期望台灣能對演藝圈工作環境檢討。炎亞綸也在底下留言「謝謝你那麼理解多方立場的矛盾，盼此次事件為改革的起點，大刀闊斧」，黃瓊慧回覆「謝謝你以自身影響力為工作人員發聲，真的由衷感謝」並讚炎亞綸的發言堪稱「藝人表率」。（編輯：薛羽彤）