COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

炎亞綸為《初擁》夥伴挺身罷工　鄉民女神大讚：難能可貴

▲炎亞綸為《初擁》夥伴挺身罷工。（圖／炎亞綸臉書）
▲炎亞綸為《初擁》夥伴挺身罷工。（圖／炎亞綸臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-13 10:00:00

台劇《初擁》11日在苗栗神仙谷取景，收工時不幸發生意外，導致黃姓攝影師及王姓收音師墜谷，送醫搶救後宣告不治。炎亞綸為此嚴正聲明要大家正視拍片安全。對此，「鄉民女神qn」黃瓊慧也在臉書大讚炎亞綸，「他的存在更顯得難能可貴」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲炎亞綸回應「為何過年沒年味」。（圖／炎亞綸臉書）
▲炎亞綸為工作人員挺身。（圖／炎亞綸臉書）
黃瓊慧昨（12）日在臉書寫下對《初擁》工作人員發生意外的看法，她表示幕後工作人員發生意外這類型新聞，沒人持續關切很快就會淡去，但炎亞綸身為男主角，首開第一槍要製作單位給出交代，決定發起罷工，並懇求相關單位正視勞工安全問題。對於炎亞綸的行為，黃瓊慧表示很佩服，認為他是自帶流量的偶像明星，「在演藝圈這種重視大小牌藝人的地方，應該看得應該很透徹，但他平等地去看待人事物，更強調人命無貴賤、眾生都該被同等對待！」

▲黃瓊慧分析王力宏與李靚蕾。（圖 / 黃瓊慧臉書）
▲黃瓊慧大讚炎亞綸行為。（圖 / 黃瓊慧臉書）
接著黃瓊慧表示，炎亞綸出道17年，身處演藝圈這樣容易迷失自我的環境，「他的存在更顯得難能可貴。」並提到資深演員孟庭麗都因為趕拍戲拍到昏倒送醫不治，「更不用說一些菜鳥演員和現場的劇組人員拍個戲被操到快死，那些多出來的加班時數更是家常便飯，但新人為了要紅誰敢吭聲？」期望台灣能對演藝圈工作環境檢討。炎亞綸也在底下留言「謝謝你那麼理解多方立場的矛盾，盼此次事件為改革的起點，大刀闊斧」，黃瓊慧回覆「謝謝你以自身影響力為工作人員發聲，真的由衷感謝」並讚炎亞綸的發言堪稱「藝人表率」。（編輯：薛羽彤）

▲對於眾人發表《初擁》看法，炎亞綸幾乎都會到貼文下留言。（圖／黃瓊慧臉書）
▲對於眾人發表《初擁》事件看法，炎亞綸幾乎都會到貼文下留言。（圖／黃瓊慧臉書）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀