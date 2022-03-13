三星Solve for Tomorrow競賽開跑 邀高中生拿百萬獎金
在全球推行12年的三星「Solve for Tomorrow」競賽，鼓勵青年運用STEM領域發揮創意，透過科技解決當地社會問題，在全球近30多個市場，累計吸引近200萬名學生參與。台灣自2020年開賣，今年邁入第3屆，邀請高中職及五專1至3年級在學學生，運用科技思維提出創新解方，為「永續社會」及「永續環境」議題挖掘出有潛力的特色提案，總獎額超過100萬元。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-13 09:07:49
今年延續「新思維，心技術，共創星未來」競賽主題，為進一步提高創意點子落實的可能性，進入複賽的隊伍，可參與設計思考與創新設計流程工作坊，獲得線上影音課程資源。不同的是，台灣三星今年和社會創新平台合作，安排導師從旁協助，並引薦將計畫實際驗證的場域和機會，讓參賽學生能獲得更實質的幫助。
台灣三星電子總經理鄭泳煥表示：「第二屆競賽參與提案中，有許多令人眼睛為之一亮的提案構想，期待本次競賽透過全新的教育平台串聯、強大的師資陣容，帶領學生的創意與科技力跨出新高度。」Solve for Tomorrow競賽即日起開放報名，4月29日報名截止。最終選出優勝隊伍5組，總獎額超過100萬元。