脫單趁明天！314白色情人節加持 網認：這天告白易成功
3月14日白色情人節又來了！交友App《iPair》針對旗下會員調查，發現高達8成民眾都喜歡選在「情人節」告白，有6成女性認為，白色情人節是「女生專屬」，羞認曾在這一天向曖昧對象表白成功。反觀男性，多數人都選擇將力氣放在2月14日西洋情人節。調查中也提到告白最NG行為，全民公認最雷行為是不會看眼色，明知對方無意還硬要告白，搞得場面尷尬。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-13 15:13:03
告白也要「看日子」，交友App《iPair》針對旗下會員調查，8成民眾都認為，告白就是要挑情人節，6成女性坦承對「白色情人節」有特殊情節，特別純潔浪漫，這一天最適合向曖昧對象表白，且成功率幾乎是百發百中。半數男性則承認不會刻意過白色情人節，主要是力氣已經都花在一個月前的西洋情人節，僅3成男生會再另外花心思，讓好感對象注意到自己。
進一步調查告白NG行為，全網公認白目第三名是「沒調查興趣喜好」，像是以為送花束很浪漫，但其實對方對花過敏，沒先調查基本喜好顯得很沒心。白目第二名則是「過於張揚」，雖說天時地利人和就可能更進一步，但是關於告白這件事，6成民眾認為還是低調私下來比較好，搞得人盡皆知反成困擾。
最NG第一名則是「自說自話硬告白」，只在乎自己的感情，沒有好好退一步觀察大局和對方的態度，當局面很明顯是對方完全沒意思時，還硬要自說自話衝告白，反而讓人覺得很有負擔，這下連朋友都當不成。