COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

脫單趁明天！314白色情人節加持　網認：這天告白易成功

▲明天是3月14日白色情人節，許多女性喜歡在這天告白，認為成功機率高。（示意圖／取自 Pixabay）
▲明天是3月14日白色情人節，許多女性喜歡在這天告白，認為成功機率高。（示意圖／取自 Pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-13 15:13:03

3月14日白色情人節又來了！交友App《iPair》針對旗下會員調查，發現高達8成民眾都喜歡選在「情人節」告白，有6成女性認為，白色情人節是「女生專屬」，羞認曾在這一天向曖昧對象表白成功。反觀男性，多數人都選擇將力氣放在2月14日西洋情人節。調查中也提到告白最NG行為，全民公認最雷行為是不會看眼色，明知對方無意還硬要告白，搞得場面尷尬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
告白也要「看日子」，交友App《iPair》針對旗下會員調查，8成民眾都認為，告白就是要挑情人節，6成女性坦承對「白色情人節」有特殊情節，特別純潔浪漫，這一天最適合向曖昧對象表白，且成功率幾乎是百發百中。半數男性則承認不會刻意過白色情人節，主要是力氣已經都花在一個月前的西洋情人節，僅3成男生會再另外花心思，讓好感對象注意到自己。

▲男性坦承較會忽略白色情人節，因為力氣都已經花光在一個月前的西洋情人節。（圖／取自pixbay）
▲男性坦承較會忽略白色情人節，因為力氣都已經花光在一個月前的西洋情人節。（圖／取自pixbay）
進一步調查告白NG行為，全網公認白目第三名是「沒調查興趣喜好」，像是以為送花束很浪漫，但其實對方對花過敏，沒先調查基本喜好顯得很沒心。白目第二名則是「過於張揚」，雖說天時地利人和就可能更進一步，但是關於告白這件事，6成民眾認為還是低調私下來比較好，搞得人盡皆知反成困擾。

最NG第一名則是「自說自話硬告白」，只在乎自己的感情，沒有好好退一步觀察大局和對方的態度，當局面很明顯是對方完全沒意思時，還硬要自說自話衝告白，反而讓人覺得很有負擔，這下連朋友都當不成。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀