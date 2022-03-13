和烏克蘭並肩！台灣透過教堂援贈　神父感動喊：台灣萬歲

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位在羅馬西區的「聖索菲亞大教堂」（Basilica Minore di Santa Sofia）是烏克蘭在義大利的國家教堂，在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發後，成為義大利人道援助烏克蘭的首要基地，任務包括募集運送愛心物資到烏克蘭，以及協助安置戰爭難民。
駐教廷使館官方臉書指出，烏克蘭教堂負責神父沙曼恆（Marco Yaroslav Semehen）對於台灣人的傾囊相助非常感動，他特別帶李世明到教堂內，一起頌念天主經，為烏克蘭人民與台灣人民祈禱，離去時還熱情比出加油手勢高喊「Viva Taiwan 」，為台灣加油打氣。
沙曼恆表示，台灣無私、慷慨的支持，將鼓舞烏克蘭人民持續為自由、民主及主權奮戰到底。
據義大利媒體報導，義大利擁有全歐洲最大的烏克蘭社群，有超過24萬烏克蘭人住在義大利。俄烏戰爭爆發後，羅馬的聖索菲亞大教堂成為媒體焦點，許多政界領袖、名人都以捐助或親訪教堂來表達「與烏克蘭站在一起」。
教廷官網「梵蒂岡新聞網」報導，教廷賑濟所所長約斯基（Konrad Krajewski）3月2日代表教宗前往聖索菲亞大教堂，捐贈第一批藥品物資，諸如消毒水、注射器、傷藥等。
義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）則在3月6日前往聖索菲亞大教堂參加彌撒，表達義大利政府支持烏克蘭的立場。
梵蒂岡新聞網9日報導，已有16量大貨櫃車滿載物資從聖索菲亞大教堂出發，開往最多難民湧入的烏克蘭城市，包括利維夫市（Lviv）、特諾皮爾（Ternopil）、克梅尼斯基（Khmelnitsky）等。不少物資外箱貼著以烏克蘭國旗為底色的黃藍標籤，上面有隻展翅的蝴蝶，象徵「自由之翼」。（編輯：蘇志宗）1110313