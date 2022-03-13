「工藝之心 漆陶匯流」登場 53位漆藝家聯展百件作品

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國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉表示，賴作明老師在台灣創造了屬於台灣的漆藝作品「漆陶」，透過賴老師多年的技藝傳承，其成果在這次展覽中完整呈現，也期待漆藝家們能持續創作並推廣下去。且台灣的漆藝相關協會應共同來為推廣台灣漆藝來努力，期望透過「台灣漆藝日」的創立，凝聚所有台灣漆藝創作者的力量，將台灣漆藝推向更寬廣舞台。
「光山行」第三代經營者賴信佑表示，感謝大家對父親的肯定，讓父親先前的遺願可以一一地實踐，也感謝過程中各位前輩老師的協助，讓台灣漆藝可以走向國際
台灣漆藝協會理事長梁晊瑋指出，「飲水思源丶薪火相傳」是本次策展的理念，自民國82年，「漆藝」由台灣傳統製造業轉為工藝美術。賴作明老師無私奉獻傾囊相授教導漆藝傳承，讓自己榮幸加入漆藝事業，每一步都是歲月痕跡、每一步都走向歷史，特別感謝國立台灣工藝研究發展中心大力支持本次的聯展。
會中邀請前輩先進老師加入協會並頒發榮譽顧問狀，更特別安排「點燈儀式」，感念先師賴作明一生奉獻「漆藝」創立台灣漆藝協會，讓所有會員老師好像回到老家，讓大家一起傳遞這份「愛」讓「漆藝」薪火相傳。點起工藝之心的燭光，一一傳承下去，由國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉傳給榮譽顧問、再傳給二位榮譽理事長林宣宏及陳永興、再傳給現任理事長梁晊瑋，經由大家的手溫暖傳遞給每個會員及現場每個人，傳送燭光的過程像河流一樣，也承載著大家的技藝及使命。
下午舉辦「漆藝研討會」二場主講人，分別邀請臺中教育大學特聘教授魏炎順老師講「賴作明大師漆綵人生－樹漆、漆陶」，分享過去歲月中老師為漆藝付出的奔波與辛勞。另邀請臺灣藝術大學漆器工藝陳永興老師主講「86漆藝薪火相傳」回憶過去、現在、未來，有幸成為賴老師的學生而深感光榮。