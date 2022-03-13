「工藝之心 漆陶匯流」登場 53位漆藝家聯展百件作品

「工藝之心 漆陶匯流」台 灣漆藝協會會員聯展 ，在文化部文化資產園區藝文展覽館舉辦開幕式，現場工藝師雲集會員齊聚，開場表演由竹山笛子王子黃俊華及漆道坊古琴演出，優美琴聲與漆藝相互交響，感官美學如漆陶之間匯流激盪，開啟了聯展序幕。

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2022 台灣漆藝協會會員聯展，邀集 53 位藝術家參加，展出超過百件風格多元的漆陶工藝作品，結合多樣複合媒材的立體、平面作品，展現臺灣漆藝創新生命力。現場可透過作品卡上的 QR code 掃瞄聯結呈現工藝家聯絡方式、收藏管道或教學資訊，對振興漆工藝產業注入活水。

國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉表示，賴作明老師在台灣創造了屬於台灣的漆藝作品「漆陶」，透過賴老師多年的技藝傳承，其成果在這次展覽中完整呈現，也期待漆藝家們能持續創作並推廣下去。且台灣的漆藝相關協會應共同來為推廣台灣漆藝來努力，期望透過「台灣漆藝日」的創立，凝聚所有台灣漆藝創作者的力量，將台灣漆藝推向更寬廣舞台。

▲台灣漆藝協會會員聯展，展出超過百件風格多元的漆陶工藝作品，結合多樣複合媒材的立體、平面作品，展現臺灣漆藝創新生命力。（圖／協會提供）

「光山行」第三代經營者賴信佑表示，感謝大家對父親的肯定，讓父親先前的遺願可以一一地實踐，也感謝過程中各位前輩老師的協助，讓台灣漆藝可以走向國際

台灣漆藝協會理事長梁晊瑋指出，「飲水思源丶薪火相傳」是本次策展的理念，自民國 82 年，「漆藝」由台灣傳統製造業轉為工藝美術。賴作明老師無私奉獻傾囊相授教導漆藝傳承，讓自己榮幸加入漆藝事業，每一步都是歲月痕跡、每一步都走向歷史，特別感謝國立台灣工藝研究發展中心大力支持本次的聯展。

會中邀請前輩先進老師加入協會並頒發榮譽顧問狀，更特別安排「點燈儀式」，感念先師賴作明一生奉獻「漆藝」創立台灣漆藝協會，讓所有會員老師好像回到老家，讓大家一起傳遞這份「愛」讓「漆藝」薪火相傳。點起工藝之心的燭光，一一傳承下去，由國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉傳給榮譽顧問、再傳給二位榮譽理事長林宣宏及陳永興、再傳給現任理事長梁晊瑋，經由大家的手溫暖傳遞給每個會員及現場每個人，傳送燭光的過程像河流一樣，也承載著大家的技藝及使命。